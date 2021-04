Un DAD-of-two qui a été écrasé et tué à l’extérieur de Marks & Spencer aurait été fauché après une « dispute stupide » avec un conducteur de BMW.

Matthew « Tik » Tester, qui devait fêter ses 50 ans le mois prochain, a subi des blessures mortelles à la poitrine après que la BMW l’ait percuté ainsi qu’un deuxième homme à Walton-on-Thames.

Tik Tester est décédé hier après une dispute dans un parking M&S Crédit: Facebook

On dit qu’il érigeait des échafaudages dans la rue principale quand il s’est disputé avec le propriétaire d’une BMW.

Le chauffeur serait monté dans sa voiture et aurait écrasé à plusieurs reprises Tik et l’autre homme à la suite de « l’altercation ».

Le deuxième homme a été transporté par avion à l’hôpital mais devrait guérir, avec un homme de 26 ans arrêté pour meurtre et tentative de meurtre.

À propos de l’incident d’horreur, le facteur de Tik, qui lui a livré du courrier ainsi qu’à sa famille, a déclaré: « C’était juste une dispute stupide. »

Le facteur, qui buvait au pub avec Tik, a ajouté: « Il a laissé un homme mort et ses deux enfants sans père et un jeune de 26 ans est accusé de meurtre.

« Tout cela est tellement stupide. Lui et sa femme étaient des gens adorables, ils étaient vraiment gentils de passer du temps avec eux. C’est juste un gaspillage. »

Un porte-parole de la police de Surrey a déclaré ce soir que les détectives ne croyaient pas que le meurtre était le résultat de la rage au volant et ont continué de demander des informations sur l’incident.

Tik était un passionné de cyclomoteur vivant dans la région Crédit: Facebook

Les hommages ont afflué pour le père de deux enfants

Des hommages ont maintenant été rendus au passionné de cyclomoteur Tik, qui vit dans la région avec sa femme Kim et ses deux filles jumelles.

Un voisin a déclaré au Sun Online: «Je ne peux pas le croire. C’était le plus gentil voisin qui ferait n’importe quoi pour vous si vous le demandiez.

«Je ne peux pas l’imaginer avoir une dispute avec qui que ce soit. Je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu’un voudrait le dénigrer – c’est tellement horrible.

«C’était un homme très sympathique, un bon mari et un bon père et incroyablement travailleur.»

Des amis dévastés se sont également tournés vers les réseaux sociaux pour rendre hommage au père.

L’un a dit: « Vous êtes dans nos cœurs et nos pensées aujourd’hui Kim Louise Tester vous et vos belles filles. RIP Tik. Je ne peux pas y croire ».

Un autre a dit: « REPOSEZ EN PAIX Testeur de Tik, vidé d’entendre votre passage. Montez doucement là-haut, mon pote. Xx ».

Un copain a écrit: « En pensant à vous Kim Louise Tester et à vos belles filles. Tik était un homme si adorable, Rip ».

Tandis qu’un autre a dit: « Je viens d’apprendre la triste nouvelle que nous avons perdu le charmant Tik Tester, parti trop tôt. RIP Tik xx ».

MORT TRAGIQUE

Le groupe de scooters Scootering Scene a également publié un hommage au père à côté d’une photo de lui sur un vélo, en disant: « Rest In Peace. Scootering scene envoie des sympathies les plus sincères, nous sommes totalement choqués d’entendre la nouvelle concernant notre ami Tik Tester nos pensées et nos condoléances sortir avec sa famille et ses amis.

« Vous êtes dans notre cœur et dans notre esprit, Puissiez-vous prendre soin et aimer ceux qui vous entourent de vous apporter réconfort et paix pour vous aider à traverser les jours à venir. »

Les équipes d’urgence ont été dépêchées sur les lieux à l’extérieur du M&S vers 14 h 15.

Tik – le propriétaire d’une entreprise d’échafaudage à Sunbury-on-Thames – a été déclaré mort sur les lieux malgré les meilleurs efforts des médecins.

Les agents ont confirmé qu’ils ne recherchaient actuellement personne d’autre en lien avec l’incident pendant qu’ils poursuivent leurs enquêtes.

L’inspecteur en chef-détective Dave Springett a déclaré que la police pense qu’une dispute a éclaté qui a conduit à une «confrontation physique».

« D’après nos premières enquêtes, il semble qu’une altercation a eu lieu, conduisant à une confrontation physique », a-t-il déclaré.

«Cela a alors conduit l’un des membres du groupe à monter dans sa voiture et à conduire vers deux des autres hommes.

«Tragiquement, cela a entraîné la mort d’un homme et en a laissé un autre gravement blessé et nos pensées vont à leur famille et à leurs amis en cette période extrêmement difficile.»

La police de Surrey a exhorté toute personne ayant des informations à se manifester, citant la référence d’incident PR / P21083894.

Les agents continuent de demander des informations Crédits: EDDIE MITCHELL

Le meurtre n’était pas dû à la rage au volant, selon la police Crédits: EDDIE MITCHELL

La police a lancé une enquête pour meurtre après qu’un chauffeur aurait fauché deux personnes – en tuant une Crédits: EDDIE MITCHELL

L’horreur s’est produite à côté d’un supermarché Marks and Spencer à Walton-on-Thames, Surrey Crédits: UkNewsinPictures

Il est allégué qu’un homme est entré dans sa BMW blanche après une dispute et est entré dans les hommes Crédits: UkNewsinPictures

Une petite tente a été installée dans le parking à côté d’un sac de courses Crédits: UkNewsinPictures

Les premières enquêtes suggèrent qu’un homme est monté dans sa voiture et a conduit à deux autres Crédits: EDDIE MITCHELL

Les flics ont bouclé la zone Crédits: EDDIE MITCHELL