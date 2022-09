Papa de 10 ans renversé par deux trains de métro et écrasé à mort après avoir trébuché dans l’espace entre le chariot et la plate-forme

Un papa de 10 enfants “HERO” a été écrasé à mort par deux trains de métro après avoir trébuché sur une plate-forme occupée et s’être retrouvé coincé.

Gama Mohamed Warsame, qui a été salué comme un héros de guerre par sa famille bien-aimée, a été renversé deux fois à la gare de Waterloo lorsque les chauffeurs ne l’ont pas repéré après avoir glissé alors qu’il était ivre.

Gama Mohamed Warsame, 59 ans, est décédé tragiquement après être tombé dans l’espace entre un quai et un train Crédit : BPM

Un pathologiste a déclaré au tribunal du coroner du sud de Londres le mardi 20 septembre que la femme de 59 ans avait un taux d’alcoolémie qui, selon elle, “est normalement associé à un coma et peut-être à la mort”.

Le tribunal a entendu comment la victime a tenté de s’échapper et a continué à agiter les bras pour demander de l’aide pendant près d’une demi-minute, mais a été heurtée par un train quelques instants plus tard.

La fille de M. Warsame, Samara Mohamed, a déclaré: “Malheureusement, dans les derniers instants de sa vie, il avait besoin d’aide et personne n’était là pour l’aider.”

Un deuxième train a également écrasé M. Warsame 85 secondes après le premier.

Le conducteur a été alerté par un passager sur le quai plutôt que par l’équipement de surveillance du train et le frein d’urgence n’a donc pas été tiré à temps.

Samara et sa famille ont critiqué Transport for London (TfL) lors de l’enquête et ont exigé qu’ils assument leurs responsabilités.

La fille en deuil a ajouté: “Nous pensons que la mort de notre père est survenue pour une autre raison qu’un simple accident et que des changements doivent se produire pour aider quelqu’un d’autre.

“Après tout, c’était une personne remarquable et parfois, quelque chose de remarquable doit arriver pour changer le monde. En tant que famille, nous voulons que TfL et le métro de Londres prennent la responsabilité d’accroître la sensibilisation à ce qui se passe sur leurs plateformes.”

Une enquête menée par la Direction des enquêtes sur les accidents ferroviaires (RAIB) a déjà révélé que les moniteurs d’exploitation – qui permettaient aux conducteurs de voir les problèmes sur la plate-forme – n’étaient “ pas adaptés pour identifier une personne tombée dans l’écart ” après que les enquêteurs ont effectué un test de simulation avec un mannequin.

L’enquêteur principal du RAIB, Richard Brown, a admis devant le tribunal: “Ce que le conducteur a pu voir à ce moment-là n’est pas enregistré, nous ne le savons donc pas vraiment.”

Ceux qui ont assisté à l’enquête ont vu une simulation de l’accident et ont vu à quel point il aurait été difficile de voir un passager sur le quai ou dans la brèche.

M. Brown a confirmé que les caméras ne répondaient pas à l’exigence de pouvoir repérer une personne sur le moniteur.

L’écart que M. Warsame est tragiquement tombé était dû à une courbure de la plate-forme, a révélé l’enquête.

À son point le plus profond, l’espace n’était que de 580 mm, soit environ au niveau de la cuisse, et à son plus petit 254 mm de large, selon M. Brown.

Le coroner principal Andrew Harrison semblait toujours déconcerté et a déclaré: “Cela semble surprenant que quelqu’un puisse réellement s’intégrer dans cet espace?”

L’enquêteur a affirmé qu’en raison des niveaux de bruit sur la plate-forme à ce moment-là, il aurait été difficile d’entendre quelqu’un crier.

Il a dit: “Vous aviez besoin de crier … Si quelqu’un était à plus d’une voiture ou à deux distances, il aurait du mal à vous entendre.”

Les images de vidéosurveillance de la station n’ont pas enregistré de son et il n’est donc pas clair si la victime a crié à l’aide.

Dans un rapport, le pathologiste Dr Simon Poole a déclaré: “Des niveaux très élevés d’alcool dans son sang et son urine pourraient avoir affecté sa coordination et son équilibre et l’avoir prédisposé à tomber.”

La toxicologue, le Dr Susan Paterson, a déclaré au tribunal que les niveaux d’alcool «l’auraient probablement» rendu «prédisposé à tomber».

Le taux d’alcoolémie de M. Warsame était de 300 mg par litre, ce qui “est normalement associé à un coma et éventuellement à la mort”, a expliqué le Dr Paterson.

Le Dr Paterson a affirmé que la victime avait peut-être développé une tolérance et a répondu aux questions de l’avocat de la famille sur la manière dont cela aurait pu influencer sa chute.

C’est un niveau extrêmement élevé qui aurait affecté n’importe qui.” Dr Susan Paterson

Le tribunal a appris que M. Warsame souffrait d’un SSPT non diagnostiqué après avoir combattu pendant la guerre civile somalienne, selon sa famille.

Il avait été torturé et vivait avec des éclats d’obus aux jambes, ce qui lui a valu l’asile au Royaume-Uni.

M. Warsame avait vécu au Royaume-Uni pendant 30 ans avant sa mort, le 26 mai 2020 juste après 10 heures.

Sa famille a indiqué au tribunal que la santé mentale de leur père l’avait amené à l’automédication avec de l’alcool mais qu’il n’avait pas de problème d’alcool.

Un rapport du médecin généraliste de M. Warsame a révélé qu’il avait souffert de dépendance à l’alcool jusqu’en 2009, après quoi il est venu chez le médecin avec des problèmes d’alcool et a été référé à l’association caritative RESET.

Dans un hommage à son défunt père, Samara a déclaré: “C’était un fils, un frère, un mari, un père, un grand-père et un héros pour son pays. Parce qu’en tant que famille, nous ne pourrons jamais venir expliquer ce que notre père voulait dire pour sa famille et ses proches. Rien de ce que nous dirons jamais ne pourra rendre justice à ce qu’il représentait pour nous ou pour les autres.

C’était une personne remarquable. Il était la personne la plus altruiste, la plus généreuse, la plus intelligente et la plus formidable que vous ayez jamais connue. Il était facile à aimer et facile à connecter.” Samara

“Mon père était une personne désintéressée et il se mettait également avant les autres. Il était honorable, il était gentil, il était si aimant et doux. Il travaillait dur dans tout ce qu’il faisait. Il nous disait de toujours être honnête.

“C’était un homme de parole et il faisait toujours passer les autres avant lui. C’était un héros pour nous et sa famille, c’était aussi un héros de sa nation. C’était un homme courageux.

“Il était surnommé ‘Lion’ – imaginez être surnommé un lion à l’âge de 10 ans. Il a montré de la miséricorde et de l’amour à tous les êtres vivants, il a aussi vu le bien chez les gens, il n’avait jamais gardé rancune. Il était la définition d’un personne forte et survivante.”

On a montré au jury un diagramme pour expliquer pourquoi un grand espace apparaît sur une plate-forme incurvée Crédit : BPM