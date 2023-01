Papa crée de superbes illustrations de Mickey Mouse à partir des gribouillis de sa fille sur le mur

Les enfants qui griffonnent sur le mur sont souvent une tâche ardue pour les parents. Mais ce père a trouvé un moyen de contourner cela. Mercredi, une vidéo d’un homme transformant le gribouillage mural de sa fille en une peinture au pochoir est devenue virale sur Internet. La vidéo commence par un tout-petit qui dessine sur un mur à l’aide de marqueurs. En voyant cela, on entend son père lui demander de ne pas dessiner sur le mur en arrière-plan. Étonnamment, il finit par créer une peinture avec des pochoirs et de la peinture en aérosol qui incorpore le dessin de sa fille.

La vidéo continue avec le père apportant un pochoir de Mickey Mouse. Il continue à utiliser la peinture en aérosol pour couvrir le pochoir, en veillant à ce que l’œuvre de sa fille ne soit pas affectée. Il répète le processus et incorpore l’art mural de sa petite fille dans le produit au pochoir. Le produit fini est magnifique et la réaction de sa fille est devenue virale. Vers la fin de la vidéo, on l’entend demander à sa fille, “maintenant, qu’apprenons-nous?” à quoi elle répond en disant « ne dessine pas sur le mur ». Parallèlement à la vidéo, la légende disait également : « Papa soutient sa fille… et le grand art ».

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a accumulé plus de 8 millions de vues depuis sa mise en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits en voyant cette vidéo et ont ensuite fait l’éloge du duo père-fille. L’un des utilisateurs a écrit : « Peut-être que Mickey ne devrait pas quitter son travail de jour, je ne suis pas sûr qu’il réussira en tant que peintre ».

Peut-être que Mickey ne devrait pas quitter son travail de jour, je ne suis pas sûr qu’il réussira en tant que peintre…— brandon005 (@brandon005) 19 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Pour des raisons étranges, les papas/hommes aiment le plus leurs filles ».

Pour des raisons étranges, les papas/hommes aiment le plus leurs filles…— 18 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit: “On dirait que le père s’est beaucoup plus amusé que sa fille”.

On dirait que le père s’est beaucoup plus amusé que sa fille.— toffetomas (@toffetomas) 18 janvier 2023

Auparavant, une vidéo d’un enfant gribouillant sur une voiture avec du rouge à lèvres était devenue virale. La vidéo montre le tout-petit en train de gribouiller sur une voiture blanche tout en portant une jolie grenouillère en forme d’animal. Les deux portes de la voiture ont des lignes, des boucles et des trous rouges – de la même couleur que le rouge à lèvres. Plusieurs rouges à lèvres peuvent être vus sur la route. Suite à cette activité joyeuse, l’enfant laisse tomber le rouge à lèvres et s’éloigne de la scène sur son tricycle jouet. Avec la vidéo, la légende disait: “Il possédera un jour un atelier de carrosserie.”

La vidéo a recueilli plus d’un million de vues à ce jour.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici