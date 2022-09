Papa construit une cabane en bois avec ascenseur pour son fils, sa réaction est inestimable

Être père n’est pas facile. Alors que les mères sont là pour nourrir et prendre soin de leurs enfants, les pères sont les protecteurs silencieux qui agissent comme un bouclier pour leurs enfants. Bien que les pères n’expriment généralement pas leurs émotions, ce sont eux qui bondissent de joie de l’intérieur chaque fois que leur petit réalise quelque chose de spécial.

Capturant magnifiquement l’amour et l’affection d’un père envers son enfant, cette vidéo virale du papa le plus cher construisant une maison de jeu pour son tout-petit a conquis le cœur de millions de personnes sur Internet. Regardez la vidéo pour la réaction saine du tout-petit.

Ce papa a construit pour son fils une maison de jeu avec un ascenseur et la réaction du bébé est une pure joie. 🎥 Imgur/Tourmaline pic.twitter.com/zTlWxKf7fc – Danny Deraney (@DannyDeraney) 22 septembre 2022

Un homme nommé Danny Deraney, qui prétend être un publiciste du divertissement, a partagé la vidéo réconfortante sur le site de micro-blogging. “Ce papa a construit pour son fils une maison de jeu avec un ascenseur et la réaction du bébé est une pure joie”, a légendé Danny dans son tweet.

L’adorable visuel s’ouvre sur les rires d’un enfant alors qu’il se précipite vers une maison de jeu en bois, construite par son père. Pour ajouter une touche intéressante à la maison de jeu, le papa avait astucieusement construit un petit ascenseur avec la maison de jeu également.

Avec rien d’autre qu’une pure joie coulant de ses yeux, le petit, vêtu seulement d’une paire de jeans, saute dans l’ascenseur. Son père fixe une chaîne et tire une corde, qui emmène le petit dans la maison en bois.

Le tout-petit semble aimer la création de son père alors qu’il applaudit et sourit de joie. Après avoir admiré la merveille de son père, le gamin titube vers l’entrée et saute dans l’ascenseur manuel pendant que son père amène son fils au sol.

Les utilisateurs des médias sociaux se sont précipités vers la section des commentaires pour exprimer leur adoration pour le duo père-fils. « Deux précieux jeunes hommes. Que Dieu vous bénisse », a écrit un Twitterati. « Pourquoi est-ce que je pleure un vendredi matin ? » noté un deuxième.

La jolie vidéo virale a jusqu’à présent capté plus de 5,1 millions de vues et recueilli plus de 281,3 likes sur Twitter. Qu’avez-vous à dire à propos de la douce surprise du papa dot ?

