Papa construit pour son fils un costume d’Halloween des Oilers

Easton Oetting est une superstar d’Halloween et il n’a que cinq ans. Cette année, il parcourra les rues avec style en tant que pilote Zamboni des Oilers d’Edmonton.

Ce n’est pas le premier costume à succès pour le garçon de Sarnia, en Ontario.

Il était le grand-père du film Pixar/Disney Up ! Il a été vendeur de hot-dogs et opérateur de chargeuse compacte, tous fabriqués sur mesure pour s’adapter à sa marchette ou à son fauteuil roulant.

“Nous lui fabriquons un costume chaque année et nous voulons le surpasser l’année prochaine”, a expliqué son père, DJ Oetting, à CTV News Edmonton.

Les costumes d’Halloween d’Easton Oetting (crédit Steph Oetting).

Né et élevé en Ontario, DJ est devenu un fan inconditionnel des Oilers après que sa tante et son oncle ont déménagé en Alberta.

La course d’Edmonton vers les finales de l’Association de l’Ouest plus tôt cette année est devenue un moment privilégié pour la famille.

“Pour les séries éliminatoires des Oilers, mon fils et moi faisions des tenues quotidiennes pour les jours de match et je pensais juste un peu comment je pouvais intégrer les Oilers dans le mélange et nous avons décidé d’essayer le Zamboni”, a-t-il déclaré en portant un maillot Connor McDavid, tout comme son fils.

Easton a une maladie génétique rare. Il est principalement non verbal et il ne peut pas marcher. Alors DJ, bricoleur, fabrique lui-même les costumes.

“L’année dernière, il était opérateur de mini-chargeuse, et j’ai simplement utilisé une isolation en mousse d’un pouce et je l’ai collée et vissée ensemble et je l’ai peinte par la suite. J’ai donc eu un peu la même idée (cette année)”, a déclaré DJ.

Le Zamboni a pris environ cinq heures à construire, plus le temps de peinture.

Avec des fichiers d’Evan Kenny de CTV News Edmonton