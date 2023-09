Papa condamné à 20 ans de prison pour avoir violé deux filles | Nouvelles du monde

Les deux petites filles avaient moins de 13 ans lorsqu’elles ont été agressées (Photo : Getty) Un père a été emprisonné après avoir violé deux de ses filles alors qu’elles avaient toutes deux moins de 13 ans. L’homme de 48 ans a attaqué ses propres enfants avant d’être arrêté en octobre 2014, en Namibie. Leur mère a déclaré qu’elle ne pouvait pas croire qu’il était capable de commettre des actes aussi horribles et a décrit sa relation avec ses six enfants comme « aimante ». Elle a même déclaré au tribunal régional de Mariental que l’une des victimes était l’enfant préféré de son père. Le parent a déclaré : « Mes filles ne lui ont pas pardonné, car elles ne veulent pas entendre parler de lui. « Je lui ai pardonné, mais je ne peux pas oublier ce qu’il a fait et je veux qu’il aille en prison. » Le père, qui n’a pas été nommé pour protéger l’identité de la victime, a été condamné à 20 ans de prison le mois dernier. Son avocat, Linus Samaria, a tenté de plaider en faveur d’une peine plus courte en affirmant que les filles n’avaient subi aucune blessure physique suite aux viols, Le Namibien signalé. Plus : Tendances

Leur mère a expliqué comment l’une de ses filles est tombée enceinte et a abandonné l’école – on ne sait pas si la grossesse était liée aux attaques. Elle a déclaré: « L’autre, j’ai dû la retirer de l’école et la transférer dans une autre école dans une autre partie du pays, car les enfants de l’école la taquinaient en disant qu’elle couchait avec son père. » Le procureur Eric Naikaku a déclaré : « L’accusé avait de l’autorité et une confiance envers les victimes et en a profité. » Le père est déjà en prison depuis huit ans et dix mois en attendant la fin de son procès. Le magistrat Frans Anderson a déclaré : « Il est important de souligner que l’intérêt de la société et celui des victimes l’emportent clairement sur l’intérêt personnel de l’accusé. « Cela nécessite une peine ferme et dissuasive, associée à la réhabilitation comme objectif. « L’emprisonnement direct reste la seule peine compétente pour l’accusé. » Le père a été condamné à 15 ans de prison pour chacune des deux accusations de viol, mais 10 ans de l’un courront concurremment avec l’autre. Il a été acquitté d’une troisième accusation de viol. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source