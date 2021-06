Ils disent que vous pouvez trouver à peu près n’importe quoi sur YouTube. Peut-être même le père que vous n’avez jamais eu – ou au moins le conseil et l’affirmation paternels.

« Hé, les enfants ! » C’est ainsi que le gourou de l’Internet, Rob Kenney, accueille souvent ses plus de 3 millions d’abonnés sur son populaire « Papa, comment puis-je ? » Chaîne YouTube qui est rapidement devenue un succès. Il présente ses vidéos de bricolage classiques maintenant instantanées, y compris comment nouer une cravate, « Comment puis-je me raser le visage? » et des messages inspirants tels que « Je suis fier de toi » et « Tu as ça ! » ainsi que bizarre, adorablement maladroitblagues de papa.

Kenney a déclaré que sa motivation pour la chaîne provenait de son enfance difficile après que son père ait quitté sa famille alors qu’il était adolescent. Lui et ses sept frères et sœurs aspiraient à avoir quelqu’un pour leur enseigner les techniques de survie de base. Kenney a depuis longtemps pardonnéson père et a commencé à faire des vidéos en avril dernier pendant la pandémie de COVID-19 à partager avec ses deux enfants adultes, Kristine et Kyle, pensant qu’elles seraient peut-être transmises à ses petits-enfants un jour.

Maintenant, Kenney, connu sous le nom de « Internet Dad » parmi ses nombreux surnoms, a une famille élargie de tous âges.

En plus de ses deux sites Web populaires, Kenney a écrit un nouveau livre, « Papa, comment puis-je?: Conseils pratiques pour les tâches quotidiennes et la vie réussie », juste à temps pour la fête des pères. C’est à la fois des conseils et du bricolage avec 50 guides pratiques et des dessins au trait utiles. Il a également des recommandations de produits et peut-être une émission de télévision en préparation.

Kenney a pris le temps, malgré son emploi du temps chargé, de parler avec USA TODAY de son succès soudain, de son nouveau livre, de ce qui l’attend et de la façon dont sa famille le garde humble.

Les questions et les réponses peuvent avoir été modifiées pour des raisons de longueur, de clarté et de fluidité.

Q : Pourquoi pensez-vous que vos vidéos ont si rapidement trouvé un écho auprès d’un si grand nombre de personnes ? Que pensez-vous a été le meilleur conseil que vous pensez avoir donné à travers eux?

C’est arrivé par surprise depuis que ma première vidéo est devenue virale. Je suppose que vous pourriez considérer que c’était la tempête parfaite.

Je ne m’attendais à aider qu’environ 30 à 40 personnes. Regardez les vidéos pour apprendre à nouer une cravate, à entretenir une voiture et à réparer d’autres choses à l’extérieur de la maison. Je voulais juste laisser un héritage à mes enfants et petits-enfants. Maintenant, j’ai fait des trucs sur les perspectives dans ta vie.

Je n’essayais pas de faire quelque chose de profond. Cela a été assez humiliant d’essayer de répandre de la gentillesse dans le monde.

Q : Les vidéos de votre chaîne ont pour but d’enseigner aux autres ? Qu’est-ce que votre chaîne vous a appris ?

Tout cela m’a beaucoup appris. Ma femme, Annelli, et moi aurons tous les deux 57 ans cette année, et nous prévoyions notre retraite et une vie dite normale, jusqu’au début de la soixantaine, puis c’est arrivé. Maintenant, nous essayons de naviguer dans tout cela.

Sur le plan personnel, cela m’a ouvert les yeux sur la nécessité pour les hommes qui sont pères de s’accrocher à leurs enfants. Si je peux encourager un père à réfléchir à long terme à cela, il s’agit de faire les bons choix et les bonnes décisions pour vos enfants.

L’objectif pour nous était d’avoir nos enfants debout sur nos épaules. Nous leur disons : « Vous pouvez prendre plus de risques que nous, car nous ne pouvions pas nous permettre de prendre plus de risques que vous le pouvez ». Nous avons essayé d’encourager nos enfants, de leur faire savoir que nous sommes là pour eux et de les soutenir de toutes les manières possibles, car ils devaient encore gagner leur vie.

Q : Comme vous le savez, la technologie et trop de temps d’écran sont souvent critiqués. À quoi bon se connecter à des chaînes pédagogiques comme la vôtre ?

Ma chaîne est pour tous les âges. Quelqu’un m’a dit : « Je suis ton enfant de 70 ans », alors que des gens qui sont considérablement plus âgés que moi disent qu’ils me regardent parce que leur père leur manque.

Je veux (mes vidéos) être une ressource à exploiter. Mon objectif était de les rendre courtes, mais il y a certaines choses où les vidéos vont prendre un peu plus de temps à regarder.

J’ai commencé une nouvelle série, intitulée « Dad Shorts », où vous me verrez peut-être répondre à une question sur le type de plaque de plâtre devriez-vous utiliser ? J’essaie de les garder en moins d’une à deux minutes.

Je veux que tu regardes, mais je ne veux certainement pas que tu restes assis devant un écran toute la journée.

Q : Parlez-nous de votre nouveau livre, « Papa, comment puis-je ? : des « conseils » pratiques pour les tâches quotidiennes et une vie réussie ? » A quoi peut-on s’attendre ?

C’était un super processus ! Je n’ai jamais écrit de livre auparavant, donc c’était un peu effrayant. Je parle de la façon dont la famille, la foi et l’espoir sont mes forces et signifient tout pour moi. Je donne également aux lecteurs 50 conseils pratiques, tels que comment repasser correctement une chemise, faire la lessive, faire la cuisine de base et comment investir et gérer son argent. Il y a aussi quelques bonus. Et certains d’entre eux ont des illustrations et quelques conseils que nous pourrions être trop effrayés ou fiers de demander.

Q : Avez-vous un exemple ?

J’essaie toujours d’encourager les pères à penser à long terme au temps qu’ils passent avec leurs enfants, car ils n’auront pas 5, 10 ou 15 ans pour toujours. Ils deviendront des adultes un jour et si nous prenons des décisions rapides et disons « J’ai terminé », il pourrait y avoir des ramifications sur toute la ligne. Le temps passe ; ne prends pas ça à la légère. Faites de votre mieux pour être là pour eux.

Q : Vous évoquez la façon dont votre frère aîné, Rick, était une figure paternelle pour vous lorsque votre père est parti, notamment en vous laissant emménager avec lui et sa femme pendant votre adolescence très importante. À quel point était-ce important ?

Il a fait tant de sacrifices non seulement pour moi mais pour tous nos frères et sœurs. Nous avions besoin l’un de l’autre. Rick est tellement altruiste. Il a lu le livre, l’a relu avec moi et le chapitre sur lui parle de sa générosité, de toute la générosité de mes frères et sœurs.

Q : Vous écrivez également dans le livre sur le fait de pardonner à votre père. Pouvez-vous nous raconter un peu comment cela a changé votre vie ?

Ce n’était pas facile mais j’avais besoin de pouvoir lui pardonner pour être l’homme que je suis aujourd’hui. Ce fut un grand tournant dans ma vie. En fait, j’ai lu une version audio du livre sur la façon dont j’ai pardonné à mon père, et je me suis effondré plusieurs fois et j’ai pleuré en studio. J’ai dit aux deux autres gars là-bas que j’avais besoin de quelques minutes pour retrouver mon calme.

J’ai 57 ans et le pardon est énorme. Je nous encourage tous à être plus indulgents. Aucun de nous n’est parfait. En tant que père, vous devez parfois demander pardon à vos enfants lorsque vous vous trompez, et si vous perdez contact avec eux parce que peut-être votre fierté vous gêne, restez connecté. Continuez à vous connecter avec eux.

Q : Comment vos enfants vous ramènent-ils sur terre face à votre succès soudain ?

Ils m’ont donné une excellente perspective sur tout cela. Quand cela a commencé, c’était avec ma fille, et elle était dedans. Ensuite, j’ai demandé à mon fils, Kyle, parce que la dernière chose que je voulais faire était que cela l’affecte. Et il a dit : « Papa si j’avais 9 ans et que tu essayais d’être un père pour les autres et pas pour moi, j’aurais un problème avec ça, mais je vais bien. »

Q : Avez-vous une de vos blagues paternelles (alias mauvais papa) pour nous, comme vous le dites dans vos vidéos ?

Aie! Certains, je me moque de moi-même. D’accord, en voici quelques-uns :

Une antenne et un satellite se sont mariés. Le mariage n’était pas grand-chose, mais l’accueil était incroyable…

Oh, mon frère m’a en fait donné celui-ci : Mon fils, Kyle, a dit qu’il ne comprenait pas le clonage, et j’ai dit : « Eh bien, ça fait de nous deux ! »