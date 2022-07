‘Papa, c’est ça. Elle est morte’ : Un autre jour de perte en Ukraine

KHARKIV, Ukraine (AP) – Elle était sortie pour nourrir les chats lorsque les bombardements ont commencé.

C’était l’après-midi, un quartier résidentiel, le temps de faire des courses. Mais il n’y a rien de routinier dans la vie près de la ligne de front en Ukraine.

Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays et à une courte distance en voiture de la frontière russe, vit avec le tonnerre sourd de l’artillerie lointaine et les boums écœurants des obus qui explosent beaucoup plus près de chez nous.

Natalia Kolesnik, comme d’autres résidents, a appris à vivre avec les risques. Puis, dans une cour herbeuse par un jeudi chaud et moite, le bombardement l’a rattrapée.

Elle était l’un des trois corps sur le sol jonché.

Un corps est apparu méconnaissable. Une seconde, avec une robe jaune déchirée et une pantoufle bleue arrachée, gisait à côté d’un banc de bois éclaté. À côté, il y avait une boîte de fruits à moitié mangés, des cerises et des pommes, tachées de sang.

A l’intérieur d’un sac à main laissé sur le banc, un téléphone portable sonna.

Kolesnik était à proximité.

Son mari, Viktor, est arrivé sous le choc. Il ne voulait pas la laisser partir. Il lui caressa la tête.

“Papa, c’est ça”, a déclaré son fils Olexander, regardant les premiers intervenants attendre pour fermer le sac mortuaire. “Elle est morte. Se lever.”

“Tu ne comprends pas ?” demanda son père.

« Qu’est-ce que je ne comprends pas ? » dit le fils. “C’est ma mère. Papa, s’il te plaît. Papa, s’il te plaît.

Agenouillé, Viktor étreignit ce qui restait de sa femme, un bras berçant son épaule, son menton court pressé contre le sable de son visage.

Il prit sa main gauche et la plaça à nouveau, la couvrant de la sienne.

La plaidoirie a continué. Viktor repoussa à nouveau la main de son fils.

“Papa, vas-y.”

“Je ne peux pas y aller.”

« Regarde, tu es couvert de sang. Les gens doivent l’emmener.

Viktor a commencé à fermer lui-même le sac mortuaire, puis les premiers intervenants ont pris le relais.

Alors que les voisins regardaient depuis le bord d’un champ et que les autorités commençaient leur chasse désormais routinière aux éclats d’obus, Viktor a été laissé seul sur un banc pour pleurer.

« Pourquoi ces gens ont-ils été tués ? Terrible. J’en ai marre », a déclaré le voisin Sergey Pershin. “Chaque nuit, nous nous réveillons 10 fois et attendons qu’ils commencent à tirer. Que font ces salauds ? Il y a des immeubles résidentiels ici. Pourquoi tirent-ils ici ? Il n’y a rien ici.”

C’était juste un jour à Kharkiv, où des centaines de personnes sont mortes en 19 semaines de guerre. Alors que la Russie rassemble ses troupes pour tenter de s’emparer de plus de territoire dans l’est de l’Ukraine, il est prudent de dire que d’autres morts sont à venir.

Dimanche, le bureau des droits de l’homme des Nations Unies avait vérifié au moins 4 889 civils tués dans toute l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie, un nombre qui, selon lui, représentait probablement un vaste sous-dénombrement.

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre russo-ukrainienne sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Cara Anna et Mstyslav Chernov, The Associated Press