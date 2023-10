Papa brisé par le clip de sa fille enlevée | Monde | Nouvelles

Yaacov Argamani était inconsolable en voyant Noa, 25 ans, forcé de monter à l’arrière d’une moto par des militants.

On entend Noa crier : « Ne me tue pas ! Non non Non! » alors qu’elle tend les bras à son petit ami Avi Nathan, qui a été emmené sous la menace d’une arme.

Noa a été conduite sur un chemin de terre. Hier soir, le sort du couple restait inconnu.

M. Argamani a déclaré : « J’ai toujours été très protecteur, mais pour le moment, je ne pouvais pas la protéger.

« Toute ma vie, depuis sa naissance, j’ai essayé de la protéger et de la serrer dans mes bras, de la soutenir et de l’aimer. »