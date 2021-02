Papa battu à mort avec une batte de baseball devant sa femme et son bébé après avoir «  mal garé sa voiture  »

Un papa a été battu à mort avec une batte de baseball devant sa femme et son bébé après avoir prétendument mal garé sa voiture.

Oleg Narakhayan, 53 ans, a été attaqué dans la cour de sa maison dans un village du centre de l’Ukraine en novembre dernier.

L’incident s’est produit plusieurs mois après le déménagement de Narakhayan dans le petit village avec sa femme de 30 ans, Maria Kononova, et leur fille de 10 mois, Lilia.

Les rapports indiquent que Narakhayan a été attaqué par trois hommes près de chez lui suite à la dispute sur la façon dont il a garé sa voiture.

Sa femme, qui était à la maison avec leur fille en ce moment, s’est précipitée sur les lieux.

Se rappelant l’épisode horrible, elle a déclaré aux médias locaux: «J’ai entendu du bruit et je suis sortie. Oleg était allongé sur le sol. Le sang jaillissait de sa bouche.

«Un homme en veste bleue, tenant une batte de baseball, se tenait à côté de lui.

«L’homme a soulevé sa batte. J’ai crié. Il m’a ignoré et a frappé Oleg à la tête à plusieurs reprises. J’ai entendu son crâne craquer [like] une pastèque. »

«Ensuite, l’attaquant s’est enfui avec un autre homme qui attendait à proximité.»

Kononova a appelé les services d’urgence et a attendu de l’aide près de son mari qui saignait tout en tenant leur enfant dans ses bras.

«J’ai regardé mon mari, ma personne la plus proche que j’aimais et que j’aime toujours, allongé par terre et s’étouffant avec son propre sang», a-t-elle déclaré.

Narakhayan est mort de graves blessures à la tête alors qu’il se rendait à l’hôpital.

La police a arrêté des suspects, Viktor Kuzhilny, 46 ans, et son fils Nikolai, 24 ans, qui auraient infligé des blessures mortelles à la victime en moins d’une heure.

Leur ami de 24 ans, identifié uniquement par son nom Vasyl, qui les attendait sur les lieux dans sa voiture a également été arrêté.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue jusqu’à la fin de l’enquête qui est en cours.

Ils risquent jusqu’à 15 ans de prison s’ils sont reconnus coupables de meurtre.

Les villageois locaux sont choqués par la cruauté de l’incident.

«J’ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais jamais une telle sauvagerie», a déclaré le maire du village, Vasily Polishchuk.