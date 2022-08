Papa aux longues jambes est-il toxique ? | Le soleil

L’une des araignées les plus courantes à s’emparer des maisons britanniques pendant la saison des araignées est l’araignée papa à longues pattes.

C’est ce qu’il faut savoir sur la bestiole aux pattes particulièrement longues.

Quels sont les différents types de papa longues jambes ?

Il existe différents types d’araignées papa à longues pattes que vous pourriez rencontrer.

Pholcus Phalangioides

Ce papa aux longues jambes a une couleur jaune-brun pâle et est également connu sous le nom d’araignée crâne.

La longueur du corps des femelles a tendance à être de 8 mm tandis que celle des mâles est plus petite.

La longueur des pattes de l’araignée est en moyenne cinq ou six fois la longueur de son corps.

Les araignées papa à longues pattes se déclinent en différentes espèces Crédit : Alamy

Cette araignée se nourrit d’autres espèces, en particulier les dangereuses araignées rouges.

Non seulement ils sont inoffensifs pour l’homme mais leur soie est parfois utilisée en médecine.

L’araignée de cave fait également partie de l’espèce pholcus.

Psilochore

Ce type d’araignée a une forme ovale avec une bosse.

On les trouve rarement au Royaume-Uni car leur habitat se trouve au Mexique et aux États-Unis et parfois aussi en Amérique du Sud.

La seule espèce que vous pourriez rencontrer est le Psilochorus Simoni, surnommé l’araignée de la cave à vin.

C’est parce que l’araignée se trouve normalement dans les caves à vin.

Quand il ne rampe pas sur les bouteilles de vin, il se fraie un chemin dans les jardineries et les serres.

Smeringopus pallidus

Il s’agit d’un type courant de papa aux longues jambes que l’on trouve dans les zones cosmopolites telles que Londres.

Les mâles sont plus petits que les femelles qui peuvent avoir une longueur de corps allant jusqu’à 7 mm.

Il a une forme cylindrique avec des taches violettes sur la surface.

Ils se trouveront dans les coins les plus poussiéreux et les plus sombres de votre maison, alors assurez-vous de bien les nettoyer.

Papa aux longues jambes est-il toxique ?

Les araignées papa à longues pattes ne sont pas vénéneuses.

Certains croyaient qu’ils le sont parce qu’ils peuvent tuer les araignées rouges, mais tout cela n’est qu’un mythe.

Bien qu’ils aient des glandes à venin, il n’y a aucune preuve scientifique montrant que le poison est nocif pour l’homme.

Comment puis-je garder papa aux longues jambes hors de chez moi ?

Tout d’abord, vous devez toujours essayer de les empêcher de pénétrer à l’intérieur.

Vous pouvez le faire en gardant les bacs à l’extérieur et fermés et à distance de vos entrées.

Vous devez également sceller toutes les fissures que vous pourriez avoir dans vos fenêtres et portes.

Garder les plantes taillées autour de la maison est une autre bonne idée afin que les araignées n’aient pas d’endroit où se cacher et pondre leurs œufs.

Certains des produits qui se sont avérés également efficaces contre les araignées sont la menthe poivrée, l’eucalyptus, la lavande et le vinaigre.