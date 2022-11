Papa atteint d’un cancer traîné hors de sa voiture et attaqué par un gang de voyous pendant que les enfants regardaient Dundee éclater en émeute

Un papa était sorti voir des décorations d’Halloween avec ses enfants lorsque sa voiture a été barricadée par un gang incontrôlable de jeunes voyous au milieu de scènes de carnage.

Les voyous, âgés d’adolescents à vingt ans, ont utilisé des poubelles à roulettes enflammées pour arrêter le moteur de l’homme à Dundee.

Un père a été traîné hors de sa voiture et battu alors que des voyous se déchaînaient à Dundee

Des flics anti-émeute ont été appelés pour lutter contre la violence Crédit : Luke Davies

Il y a eu une grande opération de nettoyage après le carnage Crédit : News Group Newspapers Ltd.

Des voitures et des bâtiments, dont une école, ont été vandalisés Crédit : Paul Reid

Le surintendant principal Phil Davison a condamné le chaos

Ils ont lancé des pierres et des feux d’artifice sur le véhicule avant de tirer le parent – ​​qui luttait contre le cancer – par les cheveux et de l’attaquer devant sa famille terrifiée.

Cela s’est produit au milieu de scènes honteuses de chaos lundi soir dans le quartier de Kirkton.

Des fenêtres ont été brisées et des bombes incendiaires ont visé des voitures et des maisons – certains habitants accusant les flics de ne pas intervenir assez tôt.

Un policier a été blessé lors des attaques d’horreur alors que des familles étaient en train de se déguiser avec leurs enfants.

Et un ami du père blessé a déclaré: “Je ne peux pas croire que quelque chose comme ça puisse arriver dans une ville écossaise en 2022.

“L’homme était sorti voir une maison d’Halloween, où tout le monde va jeter un coup d’œil parce que les décorations sont si belles.

“Alors que les gens s’éloignaient, ces enfants sont sortis de nulle part en courant et ont bloqué les routes.

« Ils ont commencé à sortir les gens des voitures alors qu’ils étaient sur la route. Le père a été traîné et battu alors que sa femme et leurs trois filles étaient encore dans le moteur.

“Ce qui est encore pire, c’est qu’il a un cancer et qu’il a été opéré il n’y a pas si longtemps.

« La foule lui donnait des coups de poing et de pied sur le corps et le ventre. Nous espérons qu’il ira bien.”

La femme de l’homme battu a plaidé pour que des témoins de l’incident se manifestent.

Elle a dit: «Est-ce que quelqu’un a vu notre voiture et mon mari se faire sauter alors que moi et mes filles y étions? Ils lançaient des briques, des feux d’artifice et essayaient de mettre le feu à la voiture et de voler sa clé.

La femme a ajouté: «Nous avons été retenus comme des otages pendant qu’ils le foutaient à terre. Ils essayaient de mettre une brique à travers le côté de la voiture de ma fille pour accéder aux clés.

La famille traumatisée s’est ensuite échappée mais a été traumatisée par l’attaque.

La maman a ajouté: «Nous sommes à la maison et en sécurité.

“Mes enfants sont secoués mais tout ira bien.”

Les habitants ont raconté que c’était la troisième année consécutive que des gangs de jeunes se déchaînaient dans la région de Kirkton.

On prétend que le problème est lié à l’anniversaire de la mort subite du père de trois enfants Grant Hutchison, 28 ans, en 2020.

Des problèmes ont été repérés pour la première fois sur la place Beauly de la ville lundi soir.

Des poubelles et des caddies remplis de détritus ont été incendiés tandis que des feux d’artifice ont été tirés sur les passants.

Un magasin du coin et une école ont tous deux vu leurs vitres brisées.

On prétend que la foule de 40 personnes est passée à 100 personnes alors que la nouvelle du chaos se répandait sur les réseaux sociaux.

Les voyous ont fait une descente dans les jardins à la recherche de poubelles, puis ont mis en place des blocages sur l’avenue Balgowan, où ils ont attaqué le père de trois enfants.

Un habitant qui tentait de rentrer chez lui a déclaré : « J’ai foncé dans un mur de feu. J’ai dû traverser un bord d’herbe pour m’enfuir.

« C’était terrifiant. Comme quelque chose d’un film d’horreur. Mon partenaire a enregistré ce qui se passait sur son téléphone et ils ont crié : “C’est une herbe”. Enlevez-lui ça’.

Le couple a dit qu’ils étaient allés voir les flics – et les avaient trouvés en train de boire du café.

La femme a ajouté : « Leur réaction a été une honte absolue.

« Il y a eu des problèmes ici auparavant, mais je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie. C’était complètement hors de contrôle.

“La police aurait pu et aurait dû faire plus pour l’arrêter avant qu’elle ne le fasse finalement.”

Un homme a raconté comment Neds avait jeté un feu d’artifice dans son moteur.

Il a déclaré: “Il y avait de la fumée et j’avais peur que cela prenne feu. Ils étaient totalement hors service.

« Mais qu’est-ce que je pouvais faire ? Il y en avait environ 40. S’ils avaient voulu me causer de graves dommages, ils auraient pu le faire.

Les habitants sont maintenant terrifiés par ce qui pourrait se passer dans la région lors de la Bonfire Night samedi.

L’un d’eux a dit : « Je le redoute. Je vois les choses s’aggraver.

« J’espère que la police a retenu la leçon et l’a étouffée dans l’œuf dès le début de la nuit. ”

L’ordre a finalement été rétabli après plusieurs heures lorsque les flics anti-émeute ont envahi et ont commencé à utiliser leurs boucliers et leurs matraques.

John Alexander, chef du conseil municipal de Dundee, a grandi dans la région et ses parents vivent à proximité de l’endroit où le chaos a éclaté.

Il a affirmé que des scènes comme celles vues à Kirkton ne seraient normalement attendues que dans “un film d’action” ou “une nation déchirée par la guerre”.

Il a posté sur Facebook: «Ce comportement imprudent met des vies en danger, les véhicules d’urgence étant incapables de passer sur l’avenue Balgowan, et cela coûte de l’argent aux résidents et à tous les contribuables.

« J’espère que chacune de ces personnes responsables est identifiée et traitée de manière appropriée.

“Compte tenu de l’âge de beaucoup de ceux qui figurent dans les vidéos et les images, je m’attends à ce que les parents soient tout aussi indignés et questionnent leurs enfants, s’ils savaient qu’ils étaient dans cette zone ce soir. Où étaient vos enfants ce soir ? Veuillez leur demander.

Il a ajouté que l’émeute « s’est vraiment mal reflétée » sur la communauté et a ramené Kirkton « quatre décennies en arrière ».

Le commandant de la police de Tayside, le surintendant principal Phil Davison, a expliqué à quel point la gestion des troubles de masse est « toujours extrêmement difficile ».

Il a déclaré: «Il y avait une importante présence policière déployée. Mais cette réponse doit être mesurée en fonction de la manière et du moment où nous intervenons avec des tactiques pour réprimer et disperser les groupes.

«Parfois, intervenir trop tôt peut contrarier les comportements et aggraver les choses. Nous nous rabattons donc sur des commandants expérimentés qui ont l’habitude de faire face à ces situations.

“Cela garantit que nos tactiques et notre réponse sont appropriées.”

Il a révélé qu’il y aura plus de flics dans la région au cours des prochains jours pour dissuader toute répétition.

Et il a prévenu les responsables que des officiers les recherchent.

Il a ajouté: «J’encouragerais les parents à avoir des conversations avec leurs enfants sur les comportements acceptables et les dangers liés aux feux d’artifice et aux lancers d’objets.

« Je comprends tout à fait la détresse des riverains. Nous avons conclu l’incident dans un délai rapide et avons une enquête en cours pour amener les responsables à être signalés.

