Un papa FURIOUS a jeté un vibromasseur sur un travailleur du sex-shop après avoir fait rage qu’il devenait « trop ​​chaud » pendant l’utilisation.

Benjamin Thomas Pellicaan, 29 ans, est entré en colère et a lancé l’appareil sur le directeur des ventes après lui avoir dit qu’il n’y avait rien de mal avec son jouet.

Le père de trois enfants du Queensland, en Australie, s’est présenté à Totally Adult affirmant que le jouet qu’il avait acheté était cassé.

Il a déclaré que l’appareil effronté était devenu « extrêmement chaud » après seulement 10 minutes d’utilisation et a demandé qu’il puisse être examiné pour des défauts.

Quelques heures plus tard, après l’avoir examiné de plus près, le directeur des ventes l’a appelé et lui a annoncé la nouvelle – il n’y avait rien de mal.

Le tribunal du district de Maroochydore a appris comment Pellicaan avait perdu son sang-froid et avait commencé à insulter verbalement le membre du personnel, l’appelant ac *** et menacé de «la trier», selon les médias locaux.

VIOLENCE VERBALE

« Il a dit qu’il prendrait un remplaçant sur l’étagère et qu’elle ne pourrait pas l’arrêter », a déclaré le procureur de la Couronne Stipe Drinovac au tribunal.

Le personnel de la boutique a frénétiquement retiré les jouets des étagères.

Pellicaan a fait irruption dans le magasin et a crié « où sont les autres jouets? » avant de lancer un jouet sexuel sur l’étagère.

Le directeur des ventes a tenté de calmer le client furieux, expliquant qu’il n’y avait rien de mal avec le jouet.

Pellicaan a jeté le vibromasseur dans la direction du directeur et il a rebondi sur une armoire et l’a frappée dans la jambe, a appris le tribunal.

Effrayée par l’explosion de Pellicaan, elle appuya sur le bouton de panique, ce qui rendit le père encore plus en colère.

Il a appelé un membre du personnel visiblement bouleversé de «putain».

Pellicaan a finalement quitté le magasin, mais a ensuite été arrêté à son domicile, où il a agressé verbalement une policière, a appris le tribunal.

Il a plaidé coupable de menaces de violence, de nuisance publique, d’entrave à la police et de deux chefs d’accusation d’utilisation d’un service de transport pour offenser.