Papa accusé de double meurtre après que sa fille, 12 ans, a été poignardée à mort et sa femme, 44 ans, étranglée à la maison dans le village de Suffolk

Un HOMME a été accusé du meurtre de sa femme et de sa fille de 12 ans qui ont été retrouvées mortes à leur domicile dans le Suffolk.

Les corps de Louise Nash et de sa mère Jillu Nash, âgée de 43 ans, ont été découverts dans une propriété de Heath Estate, Great Waldingfield, Sudbury, le 8 septembre.

Un homme de 46 ans a été arrêté par des agents sur les lieux et transporté à l’hôpital pour y soigner des blessures graves, où il a été arrêté par la police.

La police du Suffolk a déclaré qu’il avait été transféré au centre d’enquête de la police de Martlesham pour un interrogatoire samedi soir.

Dans une mise à jour dimanche, la force a déclaré que Peter Nash, de Heath Estate, Great Waldingfield, avait été inculpé de deux chefs de meurtre et devait comparaître lundi devant le tribunal de première instance d’Ipswich.

Le tribunal a appris que la propriété était l’adresse du domicile de Jillu et Peter Nash qui étaient mari et femme et vivaient dans la propriété “avec leur fille de 12 ans, Louise, qui avait de graves difficultés d’apprentissage”.

La police a déclaré qu’un examen post-mortem du ministère de l’Intérieur avait conclu que la cause du décès de Mme Nash était une pression sur le cou tandis que la cause du décès de sa fille était une blessure par arme blanche à l’abdomen.

Un hommage de la famille au cœur brisé du couple a partagé leur “dévastation totale” et leur douleur dans le cœur.

Il disait: «Nous, la famille de Jillu et Louise Nash, avons été frappés par la dévastation totale, le désespoir et la douleur par la façon tragique dont les belles petites vies d’une jeune mère et d’un enfant se sont terminées et dont nous sommes maintenant séparés pour toujours.

“Notre seule consolation est que Jillu et Louise sont ensemble au paradis pour l’éternité. Cette catastrophe ne nous quittera jamais et la douleur restera à jamais dans nos cœurs.

“Nous apprécions les efforts de Suffolk Constabulary, qui ont été honnêtes, sincères et sensibles.

“Ils nous ont traités avec beaucoup de respect et de soin, ce pour quoi nous sommes extrêmement touchés et le reconnaissons avec gratitude.

« Nous sommes également très reconnaissants envers les voisins de Jillu, les habitants de Sudbury, les collègues de travail, les enseignants, les pairs, les amis et les sympathisants.

« Nous sommes stupéfaits et réconfortés d’apprendre la façon dont notre fille et petite-fille ont touché le cœur de tant de personnes dans la communauté de Sudbury.

Les détectives ont continué à faire appel à tous les témoins et ont exhorté ceux qui ont des informations à se manifester.