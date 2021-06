Papa a « tué ses filles 1 et 6 et les a jetées à 3000 pieds sous la mer pour causer à leur mère une « douleur inhumaine » »

Un papa soupçonné d’avoir tué ses deux filles et de les avoir jetées à 3000 pieds sous la mer prévoyait de causer à leur mère une « douleur inhumaine », a déclaré un juge.

L’enquête pénale sur le fugitif Tomas Antonio Gimeno, 37 ans, devrait être confiée à un tribunal des violences conjugales, a-t-elle ajouté en Espagne.

Solarpix

Olivia, six ans, et Anna, un an[/caption]

Solarpix

Tomas Antonio Gimeno a laissé un mot d’adieu à sa mère[/caption]

La fille de Gimeno, Olivia, six ans, a été retrouvée sans vie dans un sac de sport à plus de 3 000 pieds sous l’eau au large de Tenerife jeudi dernier, à côté d’un deuxième sac qui était vide.

Lui et sa plus jeune fille Anna, un an, sont toujours portés disparus mais sont présumés morts.

Gimeno a disparu après avoir averti l’ex-partenaire Beatriz Zimmerman qu’elle ne reverrait plus jamais ses enfants après avoir entamé une nouvelle relation avec un riche Belge.

La juge Priscila Espinosa Guterriez, dans une décision écrite de neuf pages, a déclaré que les preuves de la disparition du trio le 27 avril montraient qu’il n’avait pas l’intention de « les arracher à leur mère et de les emmener dans un endroit inconnu ».

Au lieu de cela, il prévoyait « de les tuer de manière planifiée et préméditée pour causer à son ex-partenaire une douleur inhumaine », a-t-elle annoncé.

Elle a ajouté: «Il aurait délibérément tenté de créer une incertitude quant au sort que ses filles avaient subi en cachant leurs corps au fond de l’océan après les avoir tuées, choisissant un endroit profondément sous l’eau et loin de la côte où il pensait qu’ils ne seraient jamais retrouvés.

« Tout cela s’est produit après qu’il a dit à son ex-partenaire et à son entourage proche qu’il allait disparaître avec les filles et qu’on ne les reverrait plus.

Le juge a décidé que l’enquête devait désormais être transférée à un tribunal spécialisé dans la violence domestique.

Solarpix

Le bateau de Gimeno a été retrouvé à 10 milles de Santa Cruz[/caption]

Solarpix

Le corps de l’enfant a été retrouvé par un robot du navire de recherche Angeles Alvarino[/caption]

Solarpix

Un porte-parole de la Guardia Civil a confirmé qu’un corps d’enfant avait été retrouvé[/caption]

Solarpix

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a adressé des messages de condoléances à la famille[/caption]

Elle a également révélé que Gimeno avait pris le bateau qu’il aurait utilisé pour jeter leurs corps en mer lors d’un « essai » vers 18 heures le même jour.

Les autorités judiciaires ont annoncé vendredi qu’Olivia, six ans, était décédée d’un œdème pulmonaire, une maladie causée par un excès de liquide dans les poumons, remplissant de nombreux sacs aériens.

Olivia était à un cours de tennis lorsque son père a fait le test.

Le père de deux enfants a été filmé sur CCTV portant les sacs de sport dans lesquels il aurait fourré les corps de ses filles de son Audi A3 à son bateau dans une marina de la capitale de Tenerife, Santa Cruz.

Le navire vide, sans l’ancre, a été découvert au large de Puertito de Guimar, dans le coin est de l’île, à un peu plus de 10 milles au sud de Santa Cruz, quelques heures après la disparition de lui et des filles.

Un navire de recherche de l’Institut océanographique espagnol continue de ratisser le fond de l’océan dans la zone où le corps d’Oliva a été retrouvé.

Une bouteille de plongée et une housse de couette appartenant au père des jeunes ont été découvertes lundi dernier à plus de 3000 pieds sous l’eau près de la même zone.

Solarpix

Une chasse désespérée a été lancée pour Olivia et Anna[/caption]

Solarpix

La maman avait déjà partagé une vidéo de ses deux filles[/caption]

Les enquêteurs de la police ont conclu que Gimeno aurait drogué et tué les filles à son domicile avant de les mettre dans des sacs séparés, d’emmener leurs corps en mer et de les jeter dans l’océan avec l’ancre attachée.

Des sachets de médicaments ouverts contenant des sédatifs et des relaxants musculaires ont été découverts dans son salon, a déclaré le journal catalan El Periodico.

Il est apparu après l’enlèvement que Gimeno avait menacé son ex-femme au sujet de sa nouvelle relation avec un homme belge plus âgé nommé localement Eric Domb.

Il aurait battu Eric, 60 ans, avant de lui arracher ses filles.

L’attaque présumée n’a pas été signalée aux flics de peur qu’elle n’enflamme une situation déjà tendue.

Instagram

Le trio a disparu après que Gimeno les ait récupérés à l’école[/caption]

Une minute de silence a eu lieu pour Anna et Olivia vendredi à midi à Santa Cruz.

Jose Manuel Bermudez, maire de Santa Cruz, la capitale de Tenerife, a déclaré après cette horrible découverte : « Il n’y a pas de mots pour exprimer la terrible désolation que je ressens.

« Par respect pour la douleur de la mère et avec toute la prudence que mérite la terrible nouvelle qui nous parvient, je veux exprimer à la famille toute la solidarité des citoyens de Santa Cruz. »

La partenaire de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, faisait partie des célébrités qui ont utilisé leurs comptes de réseaux sociaux pour souligner la disparition des filles dans les jours qui ont suivi leur disparition.

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, où vous appelez le 999 et appuyez sur « 55 » si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité.

Gardez toujours de l’argent ou une carte bancaire sur vous, y compris de la monnaie au cas où vous auriez besoin d’un téléphone public ou d’un ticket de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous diriger vers une sortie si vous êtes à l’intérieur de la maison et récupérez votre téléphone au cas où vous auriez besoin d’appeler à l’aide.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes potentielles. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain. Women’s Aid offre un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h ou par email helpline@womensaid.org.uk SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.