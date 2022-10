Papa a sangloté “J’ai tué mon fils” après un accident de voiture avec un garçon de 8 ans à l’intérieur alors qu’il était drogué

Un papa a sangloté “J’ai tué mon fils” après avoir eu un accident de voiture alors qu’il était à 13 fois et demie de la limite de consommation de drogue.

Leon Clarke, 40 ans, avait récupéré Blake, huit ans, et son jeune frère, alors âgé de six ans, pour une visite d’accès lorsque l’horreur s’est déroulée.

Leon Clarke a tué son fils Blake dans un smash d’horreur alors qu’il prenait de la cocaïne 1 crédit

Le chauffeur-livreur accélérait à 76 mph par temps de pluie extrême lorsque sa BMW a fait de l’aquaplaning alors qu’il changeait de voie et s’est écrasé dans un camion garé sur l’accotement dur.

Le petit Blake, qui était assis à l’arrière, a été déclaré mort une heure plus tard après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital.

Son père a été vu tenant le jeune dans ses bras à côté de la M60 près de Stockport, sanglotant : “J’ai tué mon fils”.

Lorsqu’il a été arrêté, Clarke a demandé aux policiers : “Est-il mort ? S’il vous plaît ?”

Miraculeusement, son fils cadet a réussi à s’échapper avec seulement des blessures mineures au bras.

Clarke est maintenant emprisonné depuis quatre ans après avoir reconnu avoir causé la mort en conduisant sans assurance.

Le consommateur “fréquent” de cocaïne, qui a également plaidé coupable d’avoir causé la mort par conduite imprudente alors qu’il dépassait la limite de conduite autorisée.

La mère de Blake, Victoria Consterdine, qui était au travail au moment de l’accident, a sangloté en lisant une puissante déclaration de la victime.

Elle a déclaré: “Pour moi, ma vie est terminée et je n’existe plus que pour Mason. Je vis dans un cauchemar continu dont je ne me suis pas encore réveillée et cela continuera pour le reste de ma vie.

”Toutes nos vies ont changé pour toujours maintenant que nous n’avons plus notre adorable et précieux garçon. Nous l’adorions de toutes les manières – il était notre vie et quand il a été tué, nos cœurs, nos esprits et nos âmes sont tous allés avec lui.”

La maman au cœur brisé a poursuivi: “La douleur que nous ressentons est suffocante et toute cette torture continue à cause de vous.

“Ce jour-là, Blake et Mason n’ont pas eu le choix ou la chance après avoir quitté leur nanna. Ce choix a été fait pour eux par vous et nous devons maintenant vivre cette vie dans la dévastation et la douleur qui est irréparable.

”Ce que vous avez choisi de faire en tant que parent et adulte supposément responsable signifie que je ne pourrai plus jamais revoir mon fils et cela détruit chaque centimètre de moi. Je n’étais pas là pour les protéger tous les deux de toi. Je n’étais pas là quand mes garçons avaient besoin de moi.”

Minshull Street Crown Court a appris comment le 28 février 2020, les garçons avaient passé la journée avec leurs grands-parents avant que Clarke ne les récupère.

Les deux garçons portaient des ceintures de sécurité, mais aucun n’a été attaché dans des sièges d’appoint pour enfants pendant le voyage.

Clarke a dépassé plusieurs panneaux d’avertissement alors qu’il voyageait sur l’autoroute sous une pluie battante dans sa BMW, qui avait dégonflé et usé les pneus arrière et n’était pas assurée.

Il a ensuite perdu le contrôle du véhicule dans une grande mare d’eau, ce qui a fait tourner la voiture à 180 degrés sur trois voies de circulation.

Il a ensuite labouré l’arrière d’abord dans le camion d’entretien des autoroutes sur l’accotement dur – provoquant l’évanouissement de deux inspecteurs dans la cabine après avoir percuté le pare-brise.

Robin Kitching, poursuivant, a déclaré: “” L’accusé a été vu courir dans un état de panique, puis tenir Blake en disant: ” J’ai tué mon fils “”.

“La police lui a parlé pendant la scène et il a été décrit comme très bouleversé.

”Un test d’haleine en bordure de route s’est avéré négatif mais un test de dépistage de drogue s’est avéré positif. Pendant que cela se faisait, un membre du service d’ambulance a déclaré que Blake était décédé et que l’accusé était totalement bouleversé par la nouvelle.

”Lorsqu’il a été arrêté et mis en garde, il a répondu: ‘Est-il mort? S’il vous plaît?’ avant de fondre en larmes.”

Le test de dépistage de drogue a révélé que Clarke avait 680 microgrammes du principal métabolite de la cocaïne, la benzoylecgonine (BZE) dans 100 millilitres de sang – la limite légale étant de 50 mg.

Il a admis avoir pris 0,5 g de cocaïne la veille au soir, mais a déclaré qu’il se sentait apte à conduire.

En guise d’atténuation, l’avocat Phillip Barnes a déclaré que Clarke “aura pour toujours le fantôme de son fils sur son épaule”.

Dans une déclaration, la grand-mère de Blake, Christine, a déclaré: ” Le jour où notre précieux Blake a été tué a été le pire et le plus horrible jour de notre vie. Nous sommes tous tombés en morceaux et ma fille était en morceaux – et je veux dire en morceaux.

”Tous nos cœurs ont été brisés en petits morceaux et laissés brisés pour toujours. Blake était la lumière dans ses vies, si belle, si gentille, si intelligente et si belle. Sa mère est brisée sans son bébé tandis que Mason est perdu sans son grand frère et meilleur ami.

” Blake avait tellement de vie à faire. Il aimait tellement la vie que son père lui a tout pris. Il voulait être en bonne santé et pensait toujours à ce qu’il mangeait.

“Puis son père s’est drogué, nous l’a pris avec son frère et l’a tué.”

Blake a été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a pas pu être sauvé 1 crédit

Clarke a été emprisonné pendant quatre ans 1 crédit