Papa a passé «12 heures à faire la queue pour s’enregistrer» au Grand Hotel avant d’abandonner et de conduire 130 miles jusqu’à chez lui

Un papa a claqué un hôtel après avoir passé «12 heures à essayer de s’enregistrer» et a été contraint de conduire plus de 130 milles pour rentrer chez lui.

Paul Henderson avait prévu de rester au Scarborough Grand Hotel pendant le jour férié, mais demande sa fermeture après sa visite du «cauchemar de l’enfer».

Le père a demandé un remboursement après son cauchemar Crédit : MEN Media

Il a parcouru 133 miles chez lui après avoir été incapable de s’enregistrer à l’hôtel emblématique Crédit : Alamy

Il a abandonné après avoir affirmé qu’il avait fait la queue pendant 12 heures pour essayer d’obtenir une chambre à l’hôtel, et a déclaré qu’il y avait des files d’attente si énormes qu’il a abandonné et est rentré chez lui à Darwen, Lancs – complétant son aller-retour de 266 milles.

M. Henderson avait conduit trois heures pour se rendre à l’hôtel emblématique du North Yorkshire et a déclaré qu’il avait payé la chambre à l’avance et qu’il ne s’attendait donc à aucun problème.

Lui et son fils de 10 ans avaient prévu de profiter du week-end férié, mais ont plutôt passé des heures sur place après leur arrivée le matin du 30 mai.

M. Henderson a déclaré à YorkshireLive qu’il avait vu des dizaines d’autres clients se disputer avec le personnel de l’hôtel classé de grade II pour un remboursement car il était très occupé.

Il a déclaré: « L’hôtel devrait soit être fermé jusqu’à ce qu’il soit adapté à ses besoins, soit être limité à ce qu’il peut gérer.

« Si nous étions restés dans un camp de réfugiés, nous n’aurions pas vécu une si mauvaise expérience.

Avant même d’avoir mis les pieds dans l’hôtel, il a dû attendre une demi-heure pour recevoir une contravention de stationnement.

CALENDRIER DE VOYAGE Paul Henderson affirme avoir passé 12 heures à essayer de s’enregistrer dans cet hôtel emblématique 7h30 – M. Henderson a quitté Darwen, Lancashire avec son fils 10h30 – Arrivée à l’hôtel à Scarborough, à 133 miles 11h – On lui a remis un ticket de parking pour utiliser le parking 11h05 – Entré dans l’hôtel et a tenté de s’enregistrer. On m’a dit que les enregistrements n’étaient pas autorisés avant 16h00 16h – Retourné à l’hôtel pour voir s’il a pu s’enregistrer mais a vu une « énorme file d’attente » 20h – Retour à l’hôtel et rejoint la file d’attente 22h30 – A abandonné et a commencé à conduire à Darwen 1h30 – Arrivée à la maison à Darwen – après avoir parcouru 133 miles en arrière

M. Henderson affirme que lorsqu’il est entré dans le hall de l’hôtel, il a vu une mère avec sa jeune fille « crier » au personnel en disant qu’elle « ne partirait pas tant qu’elle n’aurait pas été remboursée ».

Il a rencontré des amis qui séjournaient à l’hôtel qui lui ont dit que « tout le monde se plaignait » et qu’il y avait eu des retards de deux à trois heures pour l’enregistrement.

M. Henderson a ajouté: « Ce n’était pas un bon début. » Ils m’ont aussi montré des photos de leurs chambres qui étaient horribles. »

On lui a dit que l’enregistrement commençait à 16 heures. Il a donc passé du temps avec ses amis et est revenu pour trouver une énorme file d’attente avec d’autres clients qui montaient qu’ils attendaient depuis des heures.

Après avoir repéré la file d’attente, il a décidé de lui laisser encore quelques heures et est revenu deux fois en espérant qu’elle se serait raccourcie pendant ce temps.

Mais il affirme qu’il « est devenu plus gros et plus long avec les mêmes personnes depuis des heures plus tôt ».

M. Henderson a déclaré: « À huit heures du soir, des gens montaient les escaliers de l’hôtel. Les gens étaient assis par terre. C’était fou.

« Je suis allé au fond de la file d’attente et les gens là-bas ont dit qu’ils étaient là depuis des lustres.

« J’avais payé mon hôtel à l’avance. J’avais mon garçon de 10 ans et il n’y avait aucun moyen que je fasse la queue à 10 h 30 le soir avec lui. Je suis monté dans la voiture et j’ai parcouru 133 milles pour rentrer chez moi. Quoi d’autre pourrions-nous faire ?

« D’après ce que j’ai entendu et vu en ligne depuis que les gens font la queue jusqu’à 2h30 du matin.

« C’est stupéfiant le nombre de problèmes qu’ils ont eu en termes de problèmes de sécurité de Covid. C’est scandaleux. L’endroit doit être fermé. »

Il a contacté Britannia Hotels, qui possède et gère le lieu, et a demandé un remboursement mais n’a pas reçu de réponse.

M. Henderson a ajouté que s’il n’obtenait pas de remboursement, il porterait l’entreprise devant la cour des petites créances et exhorterait les députés et les conseillers locaux à régler les problèmes.

The Sun a contacté Britannia Hotels pour un commentaire.