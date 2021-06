Papa «a besoin d’une thérapie» après avoir payé 54 £ pour quatre portions de fish and chips au restaurant de Londres

Un père MÉCHANT s’est retrouvé « ayant besoin d’une thérapie » après avoir déboursé 54 £ pour quatre portions de fish and chips dans un restaurant londonien.

Le père de Gareth Jones, Les Jones, 83 ans, originaire du Yorkshire, a été ébranlé par le coût de la nourriture dans la capitale.

Le père du vicaire Gareth Jones n’était pas satisfait des prix du fish and chips à Londres Crédit : Twitter/Gareth Jones

Les Jones, horrifiés, ont été invités à payer plus de 50 £ pour quatre portions de fish and chips Crédit : Twitter/Gareth Jones

Le vicaire Gareth a déclaré que son père voulait offrir à sa famille un thé aux chips lors d’une visite du nord.

Mais il a été horrifié lorsqu’il a récupéré la facture à Ilford, dans l’est de Londres.

Gareth a tweeté : « Papa voulait acheter du fish and chips hier soir. Nous l’avons laissé et il m’a donné sa carte pour payer la livraison.

« Il essaie maintenant d’accéder à une thérapie car il s’est rendu compte que 4 tournées de poisson, de frites et de purée de pois lui ont coûté 54 £.

« Bienvenue à Londres, Yorkshireman. »

Le tweet amusant a amassé des centaines de commentaires, avec d’autres fiers habitants du Yorkshire partageant leurs histoires de chips trop chères.

Un utilisateur tout aussi mécontent a tweeté : « Rock and Sole Plie à Covent Garden, 17 £ pour une portion de Fish Chips et de petits pois ! (Hors Peroni) Savoureux cependant. »

Pour tenter d’expliquer pourquoi le coût du thé chippy de M. Jones était si élevé, une personne a proposé : « Il n’y a pas si longtemps, 155 livres pour un filet de cabillaud étaient de 90 livres.

« L’huile de colza, le litre maintenant 22 livres par rapport à 18 livres l’année dernière. Si vous avez utilisé la livraison en ligne, ils prennent 35%, donnent au restaurant 65%. De ce restaurant paient la TVA. »

Mais une personne a répondu : « Qui TF fait frire des Yorkshire Fish & Chips dans de l’huile de colza. #beefdripping »

Une autre personne a déclaré: « Nous avions du fish and chips et des pois pour 5 adultes jeudi et cela coûtait 20,20 £. Le meilleur fish and chips du monde dans le Yorkshire. »

On dit que Les Jones se sont maintenant égayés de son contact avec les prix de Londres Crédit : Twitter/Gareth Jones

Dans un post de suivi, Gareth a déclaré que son père était chatouillé par la réaction sur Twitter.

« Papa se remet doucement, aidé par du vin rouge et des mots rassurants.

« Il est ravi que ce message ait généré autant de plaisir. Ici, il cherche beaucoup plus de contenu et très bien pour 83! »

Gareth a également déclaré à The Sun Online que tous ceux qui intervenaient sur Twitter lui avaient « fait beaucoup rire » et l’avaient réconforté après avoir récemment perdu sa femme de 46 ans.

« Il ne possède pas de smartphone et ne peut pas utiliser d’ordinateur. Donc Twitter lui est étranger – mais il est assis à lire tous les commentaires aujourd’hui! »

Pendant ce temps, le « fish and chips le plus cher » de Grande-Bretagne a été révélé à 32,50 £.

Les critiques gastronomiques s’extasient sur ce plat de poisson, le qualifiant de repas « unique dans une vie » – malgré le prix élevé qui est environ 500 fois plus cher que le souper de poisson standard.

Servi avec seulement sept frites, délicatement saupoudré d’une garniture aux herbes et accompagné d’un tartare en morceaux, d’un pudding de pois et d’une sauce au curry, ce plat de poisson et frites est désormais servi dans un hôtel cinq étoiles de Londres.

Le chef derrière ce plat à emporter haut de gamme est le chef de la télévision Tom Kerridge, qui sert le repas dans son nouveau Bar & Grill à l’hôtel Corinthia.