Un papa aurait assassiné sa fille après qu’elle l’ait accusé d’abus sexuels, puis aurait piraté ses réseaux sociaux avec sa femme pour le couvrir, a déclaré un tribunal.

Bernadette Walker, 17 ans, s’est plainte que son père, Scott Walker, l’avait agressée dans la salle de jeux et l’avait espionnée via des caméras cachées, a déclaré un procureur aujourd’hui.

Le père de Bernadette a été placé en détention provisoire après avoir été inculpé

L’étudiante en photographie a disparu en juillet de l’année dernière, et malgré de nombreuses recherches policières dans deux comtés, son corps est toujours porté disparu.

Elle aurait désormais 18 ans.

Lorsqu’elle a finalement annoncé la nouvelle à sa mère, Sarah Walker, que son père l’aurait abusée « depuis plusieurs années », elle a refusé de la croire.

Bernadette a été envoyée passer la nuit avec ses grands-parents paternels « pendant que les choses se sont un peu calmées », a déclaré la procureure Lisa Wilding QC à la Cambridge Crown Court.

Lorsque son père est allé chercher sa fille – surnommée Bea – pour la ramener à la maison, il prétend qu’elle s’est enfuie de sa voiture.

Ouvrant le procès contre ses parents « méchants », l’avocate a raconté comment ils avaient échangé des SMS depuis son téléphone portable pour faire croire aux gens qu’elle était toujours en vie et « faire une fausse piste ».

Mme Wilding a déclaré: «Au cours des heures et des jours, Scott et Sarah Walker ont piraté les comptes de médias sociaux de Bea, envoyé de faux messages depuis son téléphone qui était toujours en leur possession, prétendant être d’elle à ses amis et à sa famille et qui étaient conçus pour jeter un fausse piste afin d’expliquer leur échec ultérieur à signaler sa disparition à la police. »

Elle a déclaré au jury: «Ils ont menti à tout le monde autour d’eux, y compris les frères et sœurs de Bea, à propos de sa disparition et n’ont pas bronché dans leur poursuite de leur plan sournois et méchant.

« Pendant ces heures et ces jours où ils ont caché sa disparition à tout le monde et ont délibérément tracé une fausse piste de l’endroit et du moment où Bea était partie, ils ont atteint leur objectif.

« Ils ont détourné l’enquête sur sa disparition et sa mort pendant suffisamment longtemps et suffisamment bien, pour que tout espoir de retrouver le corps de Bea disparaisse avec elle.

« Tout amour et toute responsabilité parentale avaient disparu, si jamais cela avait existé.

« Ils n’avaient aucun intérêt à ce que Bea soit retournée en toute sécurité dans sa famille, et ils n’ont offert aucune aide à qui que ce soit pour la retrouver.

« Au lieu de cela, égoïstement et impitoyablement, ils ont maintenu leurs récits mensongères qui n’étaient conçus que pour se protéger. »

Scott et Sarah Walker

Scott Walker, 51 ans, est accusé du meurtre de sa fille. Lui et Sarah, 38 ans, font face chacun à deux chefs d’accusation de perversion du cours de la justice.

Le couple est conjoint de fait mais n’a jamais été légalement marié.

Sarah – qui a 10 enfants de sept pères différents – a changé son nom en Walker par acte de vote.

Bea, décrite comme une gothique qui se teint les cheveux d’un arc-en-ciel de couleurs, vivait dans la maison familiale de Peterborough Cambs.

Elle a été portée disparue par ses parents le 21 juillet de l’année dernière – trois jours après avoir été déposée chez ses grands-parents dans la ville.

Étudiante au Peterborough Regional College, elle devait rentrer chez elle le 18 juillet.

Mme Wilding a déclaré: «Scott Walker a récupéré Bernadette chez ses parents et est parti la reconduire à la maison familiale.

« Quand ses grands-parents lui ont dit au revoir ce matin-là, c’était la dernière fois qu’eux, ou quelqu’un d’autre que Scott Walker, l’ont vue en vie. »

L’étudiant est porté disparu depuis juillet 2020 Crédit : Tim Stewart

Les flics avaient recherché l’adolescent disparu à Peterborough, Cambridgeshire Crédit : PA

L’accusation allègue qu’il a ensuite tué sa fille.

Les enregistrements téléphoniques ont montré que son téléphone était éteint depuis une heure et demie.

Mme Wilding a déclaré: « On ne saura jamais comment il l’a fait car son corps n’a jamais été retrouvé. Elle n’a, littéralement, jamais été revue.

Il a ensuite téléphoné à sa femme.

Le procureur a poursuivi: « La seule conclusion raisonnable qui peut être tirée de cet appel téléphonique est que Scott Walker a dit à sa femme qu’il avait tué Bernadette et qu’il avait besoin de son aide, immédiatement, pour couvrir la disparition et la mort de Bea et pour les acheter tous les deux. le temps de déterminer ce qui devrait arriver ensuite. »

Les parents avaient concocté une histoire selon laquelle, sur le chemin du retour, pour discuter des allégations d’abus, Bea avait sauté de la voiture de son père lorsqu’il s’était arrêté et « s’était enfui », a-t-on appris au tribunal.

Mme Wilding a déclaré: «La propre mère et le père de Bea ont été rejoints dans une alliance contre nature, conçue et destinée à tromper, détourner et pervertir l’inévitable enquête sur la disparition et la mort de Bea Walker.

« Elle n’a jamais été retrouvée. Depuis le jour de sa disparition, elle n’a pas utilisé ni cherché à accéder à son téléphone ou à ses comptes de réseaux sociaux, elle n’a eu accès à aucun argent ni aucune banque et n’a été vue dans aucun hôpital ou chirurgie.

« Personne qui la connaissait ou l’aimait – ses amis et sa famille – n’a eu de ses nouvelles depuis ce jour. »

Bernadette Walker, 17 ans, a été portée disparue par ses parents Crédit : PA

Mme Wilding a ajouté: « Elle est présumée morte et il est probable que son corps ait été éliminé, probablement à la campagne dans les heures qui ont suivi son meurtre.

« L’accusation allègue que Scott Walker a tué Bea pour l’empêcher de poursuivre ses allégations d’abus sexuels.

«Il a ensuite demandé l’aide de sa mère, sa femme, pour brouiller les pistes et leur donner à tous les deux le temps de formuler la prochaine partie de leur plan.

« À ce jour, aucun d’eux n’accepte que Bea soit morte.

« L’accusation doit donc vous prouver non seulement qu’elle l’est, mais aussi qu’elle est décédée des mains de son père qui a ensuite recruté sa mère pour l’aider à dissimuler sa mort et son implication dans celle-ci. »

Scott Walker nie le meurtre de Bernadette le ou après le 18 juillet de l’année dernière et quatre chefs d’accusation de perversion du cours de la justice.

Sarah Walker nie deux chefs d’accusation de perversion du cours de la justice.

Le procès, qui devrait durer cinq semaines, se poursuit.