Un papa est mort en escaladant le mont Everest après avoir développé une infection fongique dans le sang alors qu’il était dans la « meilleure forme de sa vie », un chef d’enquête.

Sheldon Marshall, 64 ans, tentait de gravir le chemin menant au camp de base de l’Everest à cheval alors qu’il s’acclimatait à l’altitude, mais est tombé et s’est endommagé les côtes sur la piste caillouteuse.

L'ambition de toute une vie de Sheldon Marshall était de gravir le mont Everest

Sa famille a déclaré avoir eu une «série aventureuse»

Le patron de l’agence photo à succès a été transporté par hélicoptère vers le bas de la montagne, mais il a été découvert qu’il souffrait de problèmes pulmonaires et du mal de l’altitude.

Les médecins de la capitale népalaise Katmandou pensaient qu’il souffrait d’une infection fongique dans le sang, selon l’enquête.

Après l’échec de nombreuses tentatives pour le ramener au Royaume-Uni, il a été admis à l’hôpital en Inde mais est décédé d’un arrêt cardiaque en décembre 2017.

Sa famille au cœur brisé lui a rendu hommage lors d’un page Web mis en place en sa mémoire.

« Sheldon, qui a toujours eu une séquence aventureuse, a souffert de complications respiratoires inhabituelles dont il ne s’est malheureusement pas remis tout en réalisant l’ambition de toute une vie d’escalader le mont Everest au Népal », ont-ils déclaré.

« Il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu mais ne sera jamais oublié. »

L’aventurier amateur était dans la « meilleure forme de sa vie » après avoir perdu trois pierres en un an avant sa tentative d’atteindre le sommet de la plus haute montagne du monde.

Mais le tribunal du coroner de Surrey a appris qu’il avait du mal avec les marches d’acclimatation et a permis à son fils, James, et au reste de son groupe, de marcher devant lui alors qu’il était accompagné d’un porteur local.

James Marshall a déclaré au tribunal que son père avait pris un peu de retard sur le chemin des deux tiers du chemin menant au camp de base de l’Everest et avait loué un cheval.

« Nous avons dit que nous continuerions jusqu’à un endroit appelé Dughla pour le déjeuner et attendrions qu’il nous retrouve là-bas », a-t-il déclaré.

Sheldon a du mal à s'acclimater sur la plus haute montagne du monde

Sheldon était le patron d'une agence photo à succès

« Je l’ai revu à 18h à Lobuche quand il est arrivé à cheval, ce qui était très surprenant », a déclaré James.

« À ce moment-là, il était très excité de terminer la journée, mais il m’a dit qu’il se sentait très fatigué et qu’il avait fait une chute en essayant de monter à cheval.

« Il m’a dit très clairement qu’il était tombé en montant à cheval la première fois.

« Il a dit que la selle avait glissé et qu’ils ont dû la rattacher ou la serrer en dessous. »

« Sa respiration est devenue beaucoup plus laborieuse. Il avait l’air très pâle. Il avait du mal à parler. Nous mettions des couvertures autour de lui et nous pensions qu’il avait besoin d’une attention plus sérieuse.

La famille a déclaré qu’elle s’était sentie frustrée lorsque sa compagnie d’assurance « a évité la police » lorsqu’elle a déclaré qu’il était devenu évident que M. Marshall avait besoin d’une ambulance aérienne.

M. Marshall avait réservé le voyage et l’assurance Mayday via Exodus Travels.





La compagnie d’assurance affirme que M. Marshall n’a pas déclaré tous ses problèmes de santé – y compris l’asthme – avant de réserver.

Finalement, son fils a payé une ambulance aérienne pour emmener son père à l’endroit le plus proche de New Delhi en Inde, où les médecins ont tenté de lui sauver la vie.

La carrière de M. Marshall a duré plus de 40 ans où il était une figure bien connue de l’industrie photographique, y compris lorsqu’il est devenu PDG de Visual Communications Group.