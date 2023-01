Papa, 55 ans, nie avoir dopé le liquide de vape d’une femme de 55 ans, qui a été retrouvée morte dans son lit après leur premier rendez-vous

Un DAD a nié avoir dopé le liquide de vape d’une femme qui a été retrouvée morte dans son lit après leur premier sate.

Christopher Downes, 55 ans, a rencontré Kim Harrop, 55 ans, en ligne après le décès plus tôt cette année-là d’une ancienne petite amie, qui souffrait d’un cancer.

Christopher Downes nie avoir dopé le liquide de vapotage de Kim Harrop, 55 ans Crédit : MEN Media

Après la mort de Mlle Harrop, il avait encore des réserves d’un médicament analgésique qui a été utilisé pour aider la victime du cancer, mais il a nié l’avoir “stocké”.

Il a insisté sur le fait qu’il n’avait “aucune raison” d’augmenter les boissons de Mlle Harrop et a nié plus tard avoir été “excessivement désireux” de découvrir la cause de sa mort et a insisté sur le fait qu’il “voulait être disculpé de tout blâme”, a entendu un tribunal.

Downes, 53 ans, nie l’homicide involontaire après la mort de Mlle Harrop à Anthony’s Bank, Humberston Fitties, le 22 avril 2018.

L’accusation affirme que Mlle Harrop est décédée après avoir ingéré des médicaments qui lui avaient été fournis par Downes. On dit qu’ils sont un puissant analgésique utilisé pour traiter les douleurs modérées à sévères.

L’accusation d’homicide involontaire est intervenue après que Mlle Harrop a été retrouvée morte dans le lit de Downes. Des traces de drogue ont ensuite été retrouvées dans son sang.

Downes, maintenant de St George’s Avenue, Dunsville, Hatfield, près de Doncaster, a déclaré à Sheffield Crown Court lors de sa défense que sa précédente petite amie, qui avait un cancer, était décédée le 14 janvier 2018.

L’un des médicaments utilisés pour traiter sa douleur intense était l’oxycodone. Downes a rencontré Mlle Harrop sur un site de rencontres deux ou trois semaines plus tôt et elle était dans son chalet Humberston Fitties le jour de sa mort.

Sept semaines et quatre jours après la mort de Mlle Harrop, un rapport du coroner a révélé que des traces d’oxycodone avaient été trouvées dans son sang.

La police s’est rendue au domicile de Downes le 14 juin 2018 et a trouvé une bouteille d’oxycodone. L’avocat de la défense Naeem Mian KC a demandé à Downes s’il avait administré ou donné de l’oxycodone à Mlle Harrop.

Downes a répondu: “Absolument pas.” Il a affirmé que s’il avait voulu se débarrasser de la drogue à l’époque, il avait “la meilleure partie de huit semaines” pour le faire.

“J’ai absolument tout gardé pour aider à cette enquête, y compris la bouteille”, a déclaré Downes.

M. Mian a demandé plus tôt: “Avez-vous dopé la boisson de Kim Harrop?” Downes a affirmé: “Absolument pas. Je n’avais aucune raison de le faire.”

M. Mian a demandé: “Avez-vous d’une manière ou d’une autre dopé son liquide de vapotage ou lui avez-vous donné un autre médicament? Avez-vous d’une manière ou d’une autre administré de l’oxycodone à Kim Harrop?”

Downes a répondu: “Absolument pas. Il n’y avait aucune raison de le faire.”

Il a nié avoir «stocké» de l’oxycodone parce que, s’il l’avait fait, il n’aurait pas été en mesure de donner à son ex-petite amie, décédée, le soulagement de la douleur dont elle avait besoin alors qu’elle luttait contre le cancer.

M. Mian a demandé : “Vous preniez vous-même de l’oxycodone ?” Downes a déclaré qu’il souffrait d’un abcès dentaire récurrent à l’époque et “à quelques reprises” a pris de l’oxycodone “deux ou trois fois” pour soulager la douleur.

Downes a affirmé que la raison pour laquelle il avait tardé à composer le 999 était qu’il “n’avait pas de téléphone en état de marche” parce que les batteries des deux téléphones qu’il avait étaient à plat.

M. Mian a déclaré que l’accusation avait affirmé que Downes avait supprimé des données de son téléphone pendant cette période.

Mais Downes a affirmé: “Je n’ai aucun souvenir d’avoir supprimé quoi que ce soit de mon téléphone. Lorsque la police est arrivée, je leur ai fait part de tout ce que je savais qui s’était passé à cette date.”

Il a déclaré au tribunal: “Après que les ambulanciers aient tenté de sauver la vie de Kim, ils ont appelé la police car il s’agissait d’une mort inexpliquée.”

M. Mian a déclaré que l’accusation avait affirmé que Downes avait menti sur la cause du décès de Mlle Harrop. Downes a affirmé: “Je n’ai pas menti. On m’a demandé mon avis.”

M. Mian a déclaré que l’accusation avait affirmé que Downes avait fait preuve d’un “enthousiasme excessif” pour connaître la cause du décès de Mlle Harrop. Downes a déclaré: “Bien sûr, j’étais enthousiaste. Cette femme est décédée sous mon toit.

“J’étais la seule autre personne présente. J’avais très envie de savoir pourquoi elle était morte. J’étais la seule autre personne présente. Je voulais être lavé de tout blâme.”

Il a accepté une suggestion de M. Mian selon laquelle il a envoyé un message à son frère disant qu’il “espérait être disculpé”. Il a également admis avoir envoyé un message à sa sœur disant qu’il craignait d’être arrêté.

Downes a déclaré: “Oui, bien sûr que je l’ai fait. Dans cette situation, toute personne sensée aurait peur d’être arrêtée. J’étais la seule personne présente.”

Il a admis être entré dans le sac à main de Mlle Harrop et a pris une capture d’écran de son permis de conduire.

Downes a déclaré qu’il avait rencontré sa petite amie précédente, la victime du cancer, en 2012 par l’intermédiaire de son père et qu’ils avaient commencé une relation en 2013. Il possédait à l’époque un garage électrique automobile et avait un atelier à Grimsby. Son travail comprenait l’installation d’attelages, mais il l’a ensuite fermé.

Il a vécu avec la femme à Grimsby avant de déménager à Alkborough, près d’une réserve naturelle. “Son cancer est revenu avec une vengeance”, a-t-il déclaré.

Downes avait quatre filles, âgées de 30 à 11 ans. Il a grandi dans la région de Humberston Fitties, a-t-il déclaré.

Le procès se poursuit.