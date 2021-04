Un PÈRE est mort alors qu’il tentait désespérément de sauver sa fille de 26 ans alors qu’elle se noyait après avoir été balayée d’un port de Cornouailles.

Matthew Phillip Smith, 47 ans, et Bonnie Marie Smith, de Gloucester, ont été emportés par la mer «sauvage» à Mullion Cove, Heston, Cornwall, le 2 novembre de l’année dernière.

La famille en était à son premier jour de sa mini-pause cornouaillaise Crédit: Facebook

Des membres de la famille ont déclaré lors d’une enquête à Truro que Mme Smith avait été emportée en mer par une vague « monstre » de 15 pieds et que son père avait ensuite tenté de la sauver.

Le coroner principal par intérim, Andrew Cox, a déclaré que les décès étaient «simplement une tragédie» et ont jugé leur mort «accidentelle».

La famille visitait régulièrement la région et était au début d’une pause de trois nuits.

Mitchell Smith a déclaré à l’enquête qu’il n’avait pas vu ce qui s’était passé, mais a déclaré: «Bonnie avait été emportée par une vague et son père était allé la chercher.

«Il ferait n’importe quoi pour elle.

L’enquête a révélé que la famille était en vacances avec les fils de Matthew, Mitchel, 22 ans, et Oliver, 20 ans, d’Abbeydale dans le Gloucestershire lorsque la tragédie s’est déroulée.

Matthew, 47 ans, était directeur du sud-ouest pour Openreach et «aimé de tous».

«Adorable» Bonnie, 26 ans, avait suivi les traces de son père pour devenir ingénieur dans la même entreprise.

Ils promenaient leur chien sur la plage lorsque la vague anormale est arrivée et Mitchell a décrit le temps comme étant beau et venteux, mais que «la mer était sauvage».

Lui et son frère étaient à environ 1,5 mètre derrière les autres et leur chien, mais ils ont fait demi-tour lorsqu’une vague les a déferlés vers 18 h 45 le 2 novembre.

Les frères de Bonnie se sont échappés mais ont réalisé que leur sœur et leur père étaient partis quand ils ont repéré leur chien seul sur le sable.

Les jeunes hommes ont couru dans un salon de thé local pour obtenir de l’aide et ont immédiatement composé le 999, a rapporté le Falmouth Packet.

Le canot de sauvetage Penlee a lancé une mission de sauvetage désespérée parmi des conditions météorologiques « horribles » et des vagues de 5 mètres de haut pour trouver la paire.

Le père et la fille ont été retrouvés, transportés par hélicoptère depuis la mer et transportés par avion à l’hôpital, mais ont ensuite été confirmés morts à Truro.

Le père dévasté de Matthew, James Smith, 71 ans, a déclaré à Sun Online: «Matthew était mon meilleur ami au monde.

« Il me manque tellement.

«Il était aimé de tout le monde. Sa famille l’aimait et ses ingénieurs au travail l’aimaient.

«Bonnie était une jeune femme absolument adorable qui avait suivi les traces de son père pour devenir ingénieur dans la même entreprise.

«Elle était tout simplement adorable. J’étais tellement fier d’eux.

Il a déclaré que la famille avait pris de courtes vacances à Cornwall et qu’ils « connaissaient la région », mais que la houle qui les a emmenés était une « vague anormale ».

Un voisin a dit que Matthew était «dévoué» à ses enfants et était un «père merveilleux».

Le canot de sauvetage Penlee a déclaré à la suite de l’incident: «L’opération comprenait nos collègues de la station de sauvetage de la RNLI Lizard, de l’équipe de sauvetage des garde-côtes de meneau et de l’équipe des garde-côtes de Porthleven, et de l’hélicoptère de la Maritime and Coastguard Agency.

«Le temps était à la limite pour l’embarcation de sauvetage côtier avec des vents de force six et une forte houle de quatre à cinq mètres.

Le détective Con Kelly Browning, de la police du Devon et de Cornwall, a déclaré à l’enquête qu’il ne fallait pas beaucoup d’eau pour balayer les gens de leurs pieds.

M. Cox a conclu qu’une « vague substantielle s’est élevée au-dessus du mur du port ».

Il a déclaré: « C’est simplement une tragédie et le résultat n’aurait pas pu être évité. »