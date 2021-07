Papa, 47 ans, est resté à bout de souffle à l’hôpital après avoir attrapé Covid malgré avoir été piqué

Un DAD a été laissé à bout de souffle à l’hôpital après avoir attrapé un coronavirus – malgré avoir reçu un vaccin.

Tony Grimes a maintenant averti les autres de ne pas devenir complaisants après avoir eu leur jab car il dit qu’il « pensait qu’il était un gonner ».

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Tony Grimes est actuellement dans une unité à forte dépendance à Hull Royal après avoir attrapé un coronavirus Crédit : MEN Media

L’homme de 47 ans s’est décrit comme « en forme et en bonne santé », mais a été diagnostiqué avec Covid une semaine plus tard.

Il devait recevoir sa deuxième dose de son vaccin demain, mais il a du mal à respirer, branché à l’oxygène.

Des experts ont précédemment expliqué que vous pouvez attraper Covid après avoir été vacciné.

Le NHS déclare : « La 1ère dose devrait vous protéger 3 ou 4 semaines après l’avoir reçue. Mais vous avez besoin de 2 doses pour une protection plus forte et plus durable.

« Il y a une chance que vous puissiez toujours contracter ou propager Covid-19 même si vous avez un vaccin, il est donc important de continuer à suivre toutes les directives de distanciation sociale. »

Tony, qui vit à North Ferriby, à East Riding, dans le Yorkshire, est actuellement traité dans une unité de grande dépendance à Hull Royal.

Tony a déclaré qu’il avait été testé positif une semaine par semaine et que dimanche, il était incapable de respirer.

« Je pensais que j’étais fou dimanche et lundi. Je ne pouvais tout simplement pas respirer peu de temps après mon arrivée à l’hôpital, avec un essoufflement et une toux. Le personnel était cependant incroyable. Je me suis depuis stabilisé.

Tony et Vicky ont reçu des amis dans leur pub de fortune dans le jardin Crédit : MEN Media

« Manger Weetabix m’a fait haleter ce matin. La kiné d’aujourd’hui consistait à sortir du lit, à me tenir debout et à rentrer, cela m’a pris 20 minutes. Mais je m’améliore, en suivant les règles et je vais battre ça », a-t-il déclaré au Courrier quotidien de coque.

Tony est marié à sa femme Vicky depuis 21 ans et ils ont trois enfants ensemble.

Le couple avait récemment construit un pub pop-up dans leur jardin et avait eu des amis, ce qui est autorisé par les règles actuelles.

Tony a déclaré qu’il était prudent vis-à-vis du virus depuis le début de la pandémie, mais a ajouté qu’il s’était un peu détendu après avoir reçu sa première vaccination, surtout lorsqu’il était entouré d’amis.

Il a ajouté: « Ne devenez pas complaisant. Continuez votre vie et retournez dans le monde, mais pour votre propre bien et celui des autres, veuillez porter un masque, utiliser un désinfectant et vous laver les mains. »

Tony a déclaré que son téléphone avait été une bouée de sauvetage pendant son séjour à l’hôpital, car il l’avait aidé à rester en contact avec ses amis et sa famille.

Les cas de coronavirus augmentent à travers le pays et les responsables de la santé ont également averti les Britanniques de rester prudents.

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency, a déclaré qu’il était important qu’à mesure que les cas augmentent, les gens continuent d’être prudents.

Elle a expliqué: « La meilleure chose que nous puissions faire pour nous protéger et protéger les personnes que nous aimons est de se faire vacciner si elles sont éligibles, de se faire tester deux fois par semaine et de pratiquer « les mains, le visage, l’espace, l’air frais » à tout moment.