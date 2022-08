Papa, 47 ans, abattu et trois autres blessés dans un terrifiant déchaînement d’armes à feu sur l’île de Skye

C’est le père tragique qui a été abattu et tué dans une fusillade terrifiante qui a fait trois blessés.

John MacKinnon, 47 ans, a été nommé localement comme l’homme abattu hier dans une maison de l’île de Skye.

Trois autres personnes ont été transportées d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves à la suite de l’horreur.

Un homme de 39 ans a été arrêté en lien avec le bain de sang.

La police s’est précipitée vers le village de Teangue vers 9h30 après que John ait été abattu.

Malheureusement, le père n’a pas pu être sauvé et a été déclaré mort sur les lieux.

La police avait été dépêchée plus tôt dans la ville voisine de Tarskavaig à la suite d’informations selon lesquelles une femme de 32 ans avait été grièvement blessée.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital universitaire Queen Elizabeth de Glasgow pour y être soignée et son état reste inconnu.

Des agents ont également été transportés d’urgence dans une propriété de Dornie, Wester Ross, après que des habitants horrifiés aient entendu des coups de feu retentir.

Un homme a été emmené à l’hôpital Raigmore à Inverness avec des blessures graves et une femme, dont l’état n’est pas connu, a été emmenée à l’hôpital Broadford à Skye.

Kate Forbes MSP a déclaré que le déchaînement était le “pire jour dont je me souvienne dans l’histoire de Skye et Lochalsh”.

Elle a ajouté: “Je ne peux pas commencer à imaginer ce que vivent la famille et les amis qui ont perdu un être cher, et ils devraient être dans toutes nos pensées et nos prières en ce moment. Nous pleurons avec eux.

«Les communautés des West Highland sont très unies, nous sommes chaleureux et accueillants, et cela va nous briser jusqu’au cœur.

“C’est comme si notre cœur avait été déchiré. Moi et beaucoup d’autres, j’en suis sûr, n’aurions jamais pensé que nous verrions une journée aussi horrible. Pas une seule maison des West Highland ne sera épargnée par cette terrible tragédie.”

La police a lié tous les incidents, qui se sont déroulés en une heure environ sur l’île de vacances populaire.

Ils ont confirmé qu’il n’y avait pas de risque plus large pour le public.

Le surintendant principal Conrad Trickett, commandant de la police locale pour la division des Highlands et des îles, a déclaré: “Des incidents comme celui-ci sont heureusement extrêmement rares, mais je comprends que cela aura un effet significatif sur la communauté locale dans ces zones rurales.

“Je voudrais rassurer les gens sur le fait que nous traitons ces incidents comme contenus sans menace plus large pour le public.

“Il y aura une présence policière importante dans la région au cours des prochains jours et nous travaillerons avec des partenaires pour apporter un soutien à la communauté locale. Je tiens à remercier les gens pour leur coopération au fur et à mesure que notre enquête progresse.”

Toute personne ayant des informations peut appeler le 101 en citant la référence 0713 du 10 août 2022.

