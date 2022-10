Papa, 46 ans, comparaît devant le tribunal pour avoir tué sa fille, 12 ans, avec des difficultés d’apprentissage et sa femme, 43 ans, à leur domicile

Un DAD a comparu devant le tribunal pour les meurtres de sa femme et de leur fille de 12 ans.

Peter Nash, 46 ans, était penché sur un déambulateur alors qu’il se dirigeait vers le quai sécurisé du tribunal de première instance de Norwich lundi.

Peter est accusé d’avoir tué Jilu et Louise Nash dans leur maison du Suffolk

Il n’a pas été invité à plaider contre les accusations de meurtre de Jillu Nash, 43 ans, et de leur fille Louise à leur domicile de Heath Estate, Great Waldingfield, Sudbury, Suffolk.

Les procureurs allèguent que le chômeur Nash a tué le couple entre le 7 et le 8 septembre.

Sa fille a été retrouvée avec un seul coup de couteau à l’abdomen.

La police du Suffolk a déclaré qu’un examen post-mortem du ministère de l’Intérieur a révélé que Mme Nash, une employée de Tesco, était décédée d’une pression sur le cou.

L’accusé barbu, qui avait les cheveux blancs courts et portait un t-shirt noir et un bas de jogging, a été placé en garde à vue pour comparaître devant le tribunal de la Couronne d’Ipswich plus tard lundi.

Lors de l’audience devant le tribunal de la Couronne, le juge Martyn Levett a ajourné la procédure en partie entendue après des retards.

L’audience reprendra mardi à midi à Ipswich Crown Court.