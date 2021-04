Papa, 40 ans, poignardé à mort «  défendant son fils adolescent  » dans une rangée de bus de Londres, nommé comme un homme de 42 ans soupçonné de meurtre

Un père HERO poignardé à mort devant son fils adolescent après être intervenu pour le protéger lors d’une dispute dans un bus londonien a été nommé.

Michael Olatunde Fadayomi – connu sous le nom de Tunde – est décédé après avoir été poignardé à l’entrée du restaurant à emporter Grill King sur High Road, Willesden, au nord-ouest de Londres, vers 17 heures hier.

Michael Olatunde Fadayomi a été poignardé à mort près de son domicile à Willesden, Londres Crédit: Facebook

Le joueur de 40 ans a été agressé à l’entrée du restaurant Grill King Crédit: The Sun

Le père est monté dans un bus pour affronter un homme qui se disputait avec son fils adolescent Crédit: News Group Newspapers Ltd

L’homme de 40 ans était monté dans le bus près de la maison familiale après avoir été appelé par son fils adolescent pour lui dire qu’il était menacé par un autre passager alors qu’il se rendait à l’entraînement de football.

La querelle s’est répandue dans la rue où le père d’un enfant a été attaqué devant des spectateurs choqués.

Des témoins oculaires ont raconté avoir entendu l’adolescent crier «non, non» alors que son père avait été poignardé et s’effondrait au sol.

Les ambulanciers paramédicaux et un médecin subalterne se sont battus pour sauver le père, mais il a été déclaré mort sur les lieux peu de temps après.

Un homme de 42 ans, originaire de Willesden, a depuis été arrêté pour meurtre.

M. Fadayomi, qui travaillait pour le ministère du Travail et des Pensions et en tant qu’entraîneur de football à l’AFC Wembley, a été décrit comme un « père de famille » qui « souriait toujours » par des proches au cœur brisé.

Un ami de la famille a déclaré au Sun aujourd’hui: «Je pense qu’il y a eu un incident dans le bus, puis il a conduit à la rue.

Avez-vous été témoin de l’incident? Contactez le bureau d’information The Sun au 0207782 4368 ou envoyez un e-mail à richard.wheatstone@the-sun.co.uk

«Je pense que son fils allait à l’entraînement de football. Son père travaillait à domicile.

«Il était son fils unique, son fils vivait avec lui. C’était un homme du coin, tout le monde le connaissait.

« Il était sympathique, un sourire incroyable. C’était quelqu’un à qui on pouvait parler de ses problèmes, il voulait toujours aider, comme si les gens n’avaient pas d’emploi.

« C’était un gars vraiment sympa, tout le monde l’aimait. C’était un grand fan d’Arsenal. Tout le monde le connaissait sous le nom de Tunde. Cela n’a tout simplement pas coulé. »

Un membre de la famille au cœur brisé a écrit sur Twitter: « RIP Oncle Tunde. Vous méritiez mieux. Je suis vraiment désolé. »

L’ami Daryl Jman a ajouté: « Si choqué et le cœur brisé, un tel homme brillant, le cœur d’or, vous manquera à jamais. La justice doit être trouvée! »

Le fan d’Arsenal a été décrit comme un « homme de famille sympathique » Crédit: Facebook

Des officiers médico-légaux ont passé au peigne fin la scène à la recherche de preuves après avoir été appelés à 17 heures hier Crédit: News Group Newspapers Ltd

Une enquête pour meurtre est en cours Crédit: News Group Newspapers Ltd

Shandy Jaikaran a déclaré: « L’un des gars les plus gentils que vous ayez jamais rencontrés. Ce n’est pas un mauvais os en lui. Il a fait ce que n’importe quel père ferait. »

L’infirmière dentaire Tracey Dolling, 43 ans, qui s’est précipitée de l’autre côté de la route pour aider M. Fadayomi après l’attaque, a déclaré au Sun: «J’ai fait de la RCR. C’est très, très triste. Horrible. Absolument dévastateur.

«Le garçon a eu des problèmes dans le bus avec quelqu’un, il a appelé son père, son père est descendu et c’est ce qui s’est passé. Assassiné.

« Il n’avait aucune chance. Nous lui disions de rester avec nous, mais il partait. »

Dolore Abileid, 29 ans, qui travaille dans une boulangerie voisine, a déclaré: « J’ai entendu un adolescent. Il criait » Non, non, appelez l’ambulance « .

«Il avait peut-être 16 ans. Il était très bouleversé. Au moment où j’ai remarqué qu’il y avait des gens qui aidaient, je pense que la RCR.

Ambia Thevathasan, 54 ans, directrice de la pharmacie, a déclaré: « Il y avait tellement de monde ici. Nous avons entendu des enfants venir de l’école.

« Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des cris et des enfants qui criaient et couraient. »

Un commerçant de 55 ans qui a vu les séquelles a déclaré: « J’ai vu le sang à l’intérieur du fast-food. Je pouvais le voir étendu sur le sol. Il tremblait.

«Son fils courait partout, il était en colère. Il sonnait aussi maman.

« Il était en colère parce que son père était en train de mourir. »

La police et les ambulanciers ont été appelés à signaler un coup de couteau peu après 17 h 10.

Deux bus restent à l’intérieur d’un cordon de police aujourd’hui et des officiers médico-légaux passent au peigne fin les lieux à la recherche de preuves.

Met Police DCI Claire Hine a déclaré: « Nous pensons avant tout à la victime et à sa famille, qui acceptent sa perte très soudaine et violente. Mes officiers spécialisés leur apportent leur soutien en cette période très triste.

«À ce stade précoce de notre enquête, nous pensons que l’incident a commencé sur un bus de la route 260. Il s’est poursuivi sur High Road et dans un magasin de restauration rapide devant un certain nombre de spectateurs horrifiés dans la rue et dans le bus.

« Nous avons parlé à un certain nombre de personnes qui nous ont dit ce qu’elles ont vu, mais il y en a d’autres qui n’ont pas encore pris contact. Je demanderais à ces témoins de nous appeler, afin que nous puissions établir pleinement la chaîne des événements qui a conduit un homme à perdre la vie d’une manière si horrible.

« Je tiens également à reconnaître que cet incident aurait sans aucun doute provoqué une panique et une alarme incroyables chez les personnes qui l’ont vu. Il existe des ressources disponibles via Victim Support (https://www.victimsupport.org.uk) qui peuvent aider vous si vous avez besoin de parler à quelqu’un. «

La police appelle tous les témoins à se manifester Crédit: The Sun