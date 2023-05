Un papa de 37 ANS a été mutilé à mort par un American Bully XL alors qu' »il était en train de garder son chien » après que la bête « s’est retournée contre lui » pendant qu’ils jouaient.

La police s’est précipitée à Leigh dans le Grand Manchester après que Jonathan Hogg a été violemment attaqué par un chien jeudi soir.

Jonathan Hogg, 37 ans, est décédé après avoir été mutilé par un chien

Le père est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital Crédit : YouTube

Il était connu des amis sous le nom d’Oggy Crédit : YouTube

Un homme est mort suite à une attaque de chien à Leigh Crédit : MEN Media

Ils l’ont découvert grièvement blessé et l’ont transporté d’urgence à l’hôpital où il est malheureusement décédé.

La police armée a tenté frénétiquement de contrôler le chien, mais il a été humainement détruit en raison du « risque important » qu’il représentait pour le public.

Le père adoré a été tué quatre mois seulement après la naissance de son fils – et trois jours avant que sa fille n’ait deux ans.

Et le propriétaire d’une entreprise voisine qui a été témoin de l’attaque a déclaré au Sun que le chien avait « allumé » Jonathan.

Ils ont dit : « Mon fils brûlait des ordures et le chien a commencé à aboyer.

« Le gardien de chien est sorti et a commencé à le caresser, lui disant simplement de se taire, puis il a commencé à jouer à se battre avec lui – mais cela s’est soudainement retourné contre lui.

« Le gardien a crié » aidez-moi « à mon garçon, qui a essayé d’arrêter ce qui se passait en jetant des pierres sur le chien, mais cela était devenu incontrôlable à ce moment-là.

« C’est arrivé en quelques minutes. Mon fils et sa femme ont appelé les services d’urgence et la police et l’ambulance sont arrivées.

« Mon garçon est traumatisé – il a tout vu. »

Jonathan, connu de ses amis sous le nom d’Oggy, a été décrit comme un homme « sensible et gentil » et un « papa incroyable » dans des hommages déchirants.

Sa petite amie Liberty Farrimond, 24 ans, a déclaré à MailOnline: « Nous venons d’avoir un bébé et maintenant je dois expliquer à nos enfants pourquoi leur père est parti.

« C’était un père incroyable. Il aurait fait n’importe quoi pour eux. C’était un père au foyer et il adorait être avec ses enfants.

« Maintenant, ils se sont fait enlever ça par un chien. Notre fille aura deux ans dimanche, et il devrait être là. Ce n’est pas juste.

« Ses amis l’appelaient Oggy mais moi et la famille l’appelons Hogg Roast parce qu’il était si bon au dîner du dimanche.

« Il était si connu et tout le monde l’aimait – c’est tout ce qu’il a dit, à quel point il adorait ses amis et ses enfants. »

Dans un communiqué publié par la police, sa famille a déclaré: « Jonathan était une personne bien-aimée, sensible et gentille qui ne saura jamais à quel point il était aimé et apprécié par tous ceux qui le connaissaient.

« Nous avons été inondés de messages de soutien et nous demandons la confidentialité en ce moment pour accepter notre perte. »

‘CŒUR D’OR’

Le frère de Jonathan a rendu hommage aujourd’hui sur les réseaux sociaux et a raconté son choc.

Il a dit: « Je n’arrive pas à croire que j’écris ceci, mais reste tranquille, gamin.

« Le cœur brisé n’est pas le mot. Je ne voulais pas te quitter ce matin. Je t’aime mon frère. »

Un autre copain a écrit: « Je n’arrive pas à croire que c’est un super garçon.

« RIP Oggy, mes pensées vont à ta famille. »

Un troisième a dit: « RIP Oggy. Tu avais un cœur en or.

« Tu ferais n’importe quoi pour n’importe qui. Tu vas nous manquer grand homme. »

Un homme de 24 ans a été arrêté, soupçonné d’être responsable d’un chien dangereusement incontrôlable causant des blessures entraînant la mort.

Le surintendant-détective Simon Hurst du district de Wigan de GMP a déclaré: «Tout d’abord, je voudrais adresser mes condoléances aux proches de la victime de cette attaque.

« Nos agents et nos partenaires soutiennent actuellement les proches de la victime en cette période incroyablement difficile.

« Nous reconnaissons que cet incident suscitera à juste titre des inquiétudes dans la région et nous tenons à rassurer le public sur le fait que nous avons exploré toutes les voies possibles pour protéger la communauté locale et l’animal impliqué.

«Nous exhortons les membres du public à se manifester s’ils ont des informations concernant cet incident, toute information que vous pourriez avoir pourrait être d’une grande aide pour notre enquête.

« Il s’agit d’un incident pénible qui a entraîné le triste décès d’un homme et nous sommes déterminés à faire en sorte que cela ne se reproduise plus dans notre communauté.

« Si vous pensez que quelqu’un a ou élève des chiens dangereux, veuillez le signaler en ligne en appelant le 101. »

L’horreur survient à la suite d’une série d’attaques de chiens à travers le pays.

Un garçon de six ans a subi des blessures qui pourraient changer sa vie après avoir été mutilé par un American Staffordshire terrier dans le South Yorkshire le 11 mai.

Hier, un bébé a été transporté d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves après avoir été attaqué à Aldingbourne, Chichester.

En janvier de cette année, Alice Stones, quatre ans, est décédée après avoir été attaquée par un chien dans son jardin à Milton Keynes.

Toute personne ayant des informations sur la dernière attaque à Leigh peut appeler la police au 101 en citant le journal 3769 du 18/05/2023.

Le chien a été détruit par des flics armés Crédit : MEN Media