Papa, 37 ans, mutilé à mort par American XL alors qu’il s’occupait du chien d’un ami

Un papa a été mutilé à mort par un chien American XL Bully après qu’il se soit retourné contre lui alors qu’il s’en occupait pour un ami.

Jonathan Hogg, 37 ans, est entré dans l’enclos des chiens quand il est allé le chercher, laissant des morsures au bras, à la jambe et à la tête, selon une enquête.

Des hommages ont afflué pour M. Hogg après sa mort des suites de ses blessures Crédit : MEN Media

Un examen post mortem a révélé que la cause du décès de M. Hogg était des blessures à la tête et au cou Crédit : Entreprise

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital mais est décédé des suites de ses blessures après la mutilation de Leigh, Gtr Manchester, le mois dernier.

Une enquête ouverte sur sa mort, tenue hier, a appris qu’il s’occupait du chien au nom de son ami lorsque l’incident s’est produit.

La race de chien n’a pas été mentionnée au tribunal mais avait été précédemment confirmée par la police.

L’agente des coroners de la police, Julie Ann Hyde, a déclaré aujourd’hui au tribunal des coroners de Bolton: « Le 18 mai de cette année, M. Hogg s’occupait des chiens d’un ami sur Westleigh Lane, Leigh.

« Il est entré dans l’enclos des chiens et l’un des chiens l’a attaqué, lui laissant des morsures au bras, à la jambe et à la tête. »

« Malheureusement, il est décédé à 2 h 05 le 19 mai à l’hôpital royal de Salford en raison de ses blessures. »

Un examen post-mortem a révélé que la cause du décès de M. Hogg était des blessures à la tête et au cou.

Le PCO Hyde a confirmé que les enquêtes de la police étaient toujours en cours sur la mort de M. Hogg, mais ne savait pas combien de temps elles prendraient.

Le coroner, le professeur Alan Walsh, a ordonné que des déclarations soient recueillies auprès de la police du Grand Manchester, de l’hôpital royal de Salford et du médecin généraliste de M. Hogg.

Il n’a pas fixé de date pour une enquête complète, mais a fixé une date pour un examen le 1er septembre de cette année.

Les services d’urgence ont inondé la zone de Westleigh Lane dans la ville après que les habitants horrifiés aient été témoins de l’attaque et aient donné l’alarme.

La police armée a abattu le chien – un tyran américain XL – à son arrivée après avoir estimé qu’il s’agissait d’un « risque important ».

Un homme de 24 ans a été arrêté, soupçonné d’être responsable d’un chien dangereusement incontrôlable causant des blessures entraînant la mort.

Une femme de 22 ans, soupçonnée de blanchiment d’argent, a également été arrêtée. Tous deux ont été libérés sous caution.

La police du Grand Manchester a fait une descente dans deux maisons et saisi 15 chiens – six adultes et neuf chiots – qui seraient également des intimidateurs XL.

La force a déclaré que les chiens étaient soignés dans un établissement spécialisé.

Les flics ont également saisi des objets d’une valeur de 37 500 £ lors des raids, qui seraient le résultat de produits criminels, ont déclaré des détectives.

Jonathan, affectueusement surnommé Oggy, a été grièvement blessé lors de l’attaque d’horreur qui a eu lieu juste après 21 heures le jeudi 18 mai.

Le propriétaire d’un concessionnaire automobile à proximité a été témoin de l’attaque d’horreur et a désespérément tenté de faire sortir l’animal du Jonathan.

La famille au cœur brisé de la victime a déclaré dans un communiqué publié par la police: « Jonathan était une personne bien-aimée, sensible et gentille qui ne saura jamais à quel point il était aimé et apprécié par tous ceux qui le connaissaient.

« Nous avons été inondés de messages de soutien. »

Le frère de M. Hogg, Ian, a posté sur les réseaux sociaux: « Je n’arrive pas à croire que j’écris ceci, mais reste tranquille, gamin. Le cœur brisé n’est pas le mot. »

Les flics ont été appelés sur un terrain derrière un garage, qui semble avoir été utilisé pour l’entraînement des chiens et comprend une parcelle clôturée de gazon artificiel.

Un ballon de football déchiré, une gamelle pour chien et un sac d’entraînement étaient visibles sur le site.

Une annexe en parpaings sur le site semble avoir été utilisée pour loger les chiens.

Un matelas déchiré, un grand sac de nourriture pour chien et ce qui semble être des chenils ont pu être vus.

L’attaque d’horreur est survenue après que les parents d’un garçon de six ans ont révélé qu’il avait de la chance d’être en vie après avoir été scalpé par un chien acheté sur Facebook deux semaines plus tôt.

VAGUE DE MAULINGS

L’attaque a incité la police à émettre un avertissement concernant l’achat de chiens à des éleveurs faisant de la publicité sur les réseaux sociaux.

Et il s’ensuit une série de mutilations impliquant la race, qui partage l’ADN avec les American Pit Bull Terriers interdits.

Six des dix décès liés aux chiens au Royaume-Uni l’année dernière ont été causés par des intimidateurs ou des croisements d’intimidateurs, déclenchant des appels de militants pour que la race soit interdite.

En mars de l’année dernière, Bella-Rae Birch, âgée de 17 mois, a été tuée dans la maison de sa famille à St Helens, dans le Merseyside, une semaine seulement après avoir acheté le chien.

L’écolier Jack Lis, 10 ans, a été tué lors d’une attaque par un XL Bully en 2021 alors qu’il jouait chez un ami à Caerphilly, dans le sud du Pays de Galles.

Toujours en 2022, Joanne Robinson, 43 ans, a été mutilée à mort par son chien de compagnie Bully XL après qu’il soit « devenu fou dans la chaleur extrême » dans une maison de Rotherham, dans le Yorkshire du Sud.