Un papa FOU qui a ri alors qu’il fauchait une adolescente trois fois dans une dispute d’intimidation contre son fils est en cage depuis 20 ans.

Brett Hart a utilisé sa voiture comme arme alors qu’il pénétrait le jeune homme de 17 ans à Clacton, dans l’Essex.

Brett Hart a couru une adolescente plus de trois fois puis est parti en riant Crédit: SWNS

La femme de 35 ans est ensuite partie en riant alors que la victime, Lucia D’or, a été laissée hurler d’agonie avec les jambes pliées dans «des directions différentes».

Elle a subi de graves blessures qui ont changé sa vie lors de l’épreuve d’horreur du 25 août.

Hart est maintenant emprisonné depuis 20 ans après avoir été reconnu coupable de tentative de meurtre à Chelmsford Crown Court.

Mme D’or a raconté au tribunal comment elle se souvenait du moteur de la voiture qui tournait dans une déclaration déchirante de la victime.

« J’étais en train de crier »

Elle a dit: «Je criais, quelqu’un m’aide, quelqu’un aide, je ne pouvais pas me lever.

«Mon amie Emily est allée me chercher et puis j’étais sur le ventre, et il m’a écrasé sur le dos. Je suis tombée, Emily est partie.

«Et puis je pense qu’il m’a frappé, m’a renversé à nouveau.

«Je pouvais entendre la montée en régime, c’était comme s’il le forçait à me renverser – comme s’il était resté coincé, s’était abaissé et continuait à pousser.

« J’ai senti la force de sa voiture sur moi. »

Le tribunal a appris que la violence avait éclaté après que le fils de Hart, 17 ans, ait été confronté à un groupe d’adolescents pour des allégations d’intimidation.

Il s’est rendu sur les lieux pour le faire sortir avec le gang, qui s’était bagarré avec son fils en utilisant des battes de baseball.

Mme D’or s’est dirigée vers le groupe pour tenter de les calmer lorsque Hart a délibérément percuté sa Volkswagen Golf à l’adolescence.

Après avoir frappé la victime, il a fait des va-et-vient sur son corps brisé avant de s’enfuir.

‘INTENTION DE TUER’

Hart a été arrêté et a nié toute tentative de meurtre – affirmant que son partenaire conduisait la voiture au moment du bain de sang.

Mais les jurés ont vu à travers ses mensonges et il a été reconnu coupable de tentative de meurtre et de deux chefs d’accusation de tentative de causer des lésions corporelles graves.

Hart, qui a déjà 11 condamnations pour 26 infractions, a également été reconnu coupable de conduite alors qu’il était disqualifié et sans assurance.

La brute a été condamnée à une autre peine de cinq ans pour chacune des tentatives d’infractions graves et de six mois pour les infractions de conduite avec les peines concurrentes.

Lors de la détermination de la peine, la juge Patricia Lynch QC a déclaré: «M. Hart, vous avez montré peu ou pas de remords et le jury a conclu qu’en conduisant cette voiture, vous aviez l’intention de tuer.

« Les aspects graves de cette affaire sont le fait que vous avez utilisé votre voiture comme arme, vous l’avez conduite vers un groupe de jeunes non armés et vous avez non seulement frappé Lucia une fois, mais vous l’avez conduite trois fois et elle n’a que 17 ans. de l’âge.

«Vous avez vu non seulement la douleur et la souffrance qu’elle a dû endurer, mais aussi les effets physiques sur elle et elle a maintenant, à cause de son handicap, honte de sortir et est embarrassée à cause de ce qui lui est arrivé.

« Dieu sait que ça aurait pu être bien pire. »

Det Con Darren Buckingham a ajouté: «C’était une tentative horrible et délibérée de Hart de blesser gravement quatre personnes, et aura un impact durable sur les victimes, à la fois mentalement et physiquement.

«Il n’avait aucun respect pour ses victimes et a été puni pour ses actes.

« Hart n’était pas quelqu’un qui avait besoin d’être protégé, mais qui devait être traduit en justice et heureusement c’est le cas. »