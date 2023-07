Un papa et sa fille de deux ans ont été tués dans un accident « délibéré » après avoir percuté de plein fouet un camion, selon une enquête entendue aujourd’hui.

Ashley Henry et sa fille Oria Henry revenaient d’un voyage au bord de la mer lorsque le horreur déplié.

Ashley et Oria, photographiées avec maman Rachael, ont été tuées dans l’accident Crédit : Facebook

Une enquête a révélé que la police avait reçu des informations faisant état d’une « voiture entrant directement dans un camion » sur l’A153 à Anwick, dans le Lincolnshire, le Fête des pères.

Det Insp Andy McWatt a déclaré: « Des images de la caméra de tableau de bord de ce camion ont été obtenues et l’acte semble être délibéré par le conducteur de la voiture

« Par conséquent, une enquête pénale a été ouverte sur cet incident. »

Lincoln Coroners Court a appris que la police ne recherchait personne d’autre en lien avec la tragédie.

La cause du décès d’Oria et Ashley n’a pas encore été déterminée, mais le père a subi « un certain nombre de blessures traumatiques ».

L’enquête, à laquelle aucune famille n’a assisté, a été ajournée en attendant la conclusion de l’enquête policière.

La mère d’Oria, Rachael Leader, est apparue dans le spin-off de l’émission de rencontres de Channel 4 First Dates Hotel en 2020.

Elle a rendu hommage à sa « fille chérie » dans un hommage rendu par la police du Lincolnshire.

Elle a dit: « À ma fille chérie, Oria. Je t’aime tellement. Je suis tellement désolée que ta précieuse vie t’ait été enlevée.

« Tu m’as donné tant de lumière chérie, tant d’amour et tant de bonheur. Je chérirai chaque instant que nous avons passé ensemble.

« Tu avais le plus beau sourire et de magnifiques cheveux bouclés. Tu as touché le cœur de beaucoup d’Oria et je suis incroyablement fière d’être ta maman.

« Tu me manques tellement. Alors que la douleur de te perdre est indescriptible, je vais en faire un but, pour toi et pour nous.

« Tu m’as choisi pour une raison et tu continueras à faire briller ta lumière à travers moi. Nous brillerons ensemble. Ma fille chérie, mon bébé, Dieu te gardera en sécurité jusqu’à ce que nous nous revoyions au paradis.

« Je t’aime Oria, maman xxx ».

Oria revenait du bord de mer avec son père lorsqu’elle a été tuée Crédit : Instagram

Rachael a rendu hommage à sa fille Crédit : Facebook