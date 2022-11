Papa, 31 ans, accusé d’homicide involontaire coupable après que son fils, 11 ans, décède d’une morsure de serpent “qu’il a ignorée”

Un papa a été accusé d’homicide involontaire après que son fils de 11 ans soit mort d’une morsure de serpent.

Les flics ont accusé Kerrod Frahm, 31 ans, de ne pas avoir obtenu l’aide médicale de Tristian Frahm après que le jeune a été attaqué par le reptile en Australie.

Tristian Frahm, 11 ans, est mort après avoir été mordu par un serpent Crédit : Facebook

La police allègue que Frahm n’a pas pris au sérieux la plainte de son fils après avoir été mordu et l’a plutôt ignorée.

Ils rendaient visite à un ami à Murgon, dans le Queensland, en novembre 2021 lorsque Tristian a demandé de l’aide.

Frahm a été inculpé mardi à la suite d’une enquête de 12 mois.

Il est allégué que le père et le fils se sont couchés après que Tristian ait dit à Frahm qu’il avait été mordu par un serpent.

Tristian s’est ensuite levé pendant la nuit pour être malade et son corps sans vie a été retrouvé à l’extérieur le lendemain matin, a rapporté The Courier Mail.

Après sa mort, les proches dévastés de Tristian ont rendu hommage, le décrivant comme un “petit héros”.

Sa tante a écrit: “Je suis tellement perdu pour les mots et le chagrin est inimaginable.

“Je suis toujours incrédule. Je ne pourrais pas être plus chanceux d’avoir eu un neveu comme toi.

“Merci d’avoir fait de moi une tante. Je t’aime plus que je n’aurais jamais cru possible.

“Tu me manques de plus en plus à chaque minute. Il y aura un trou à ta taille dans mon cœur pour toujours.”

Frahm doit comparaître devant le tribunal de première instance de Murgon le 6 décembre.