Papa, 25 ans, écrasé à mort après être tombé d’un taureau lors du rodéo du réveillon du Nouvel An “quelques secondes après être entré dans l’arène”

Un papa a été horriblement écrasé à mort après être tombé d’un taureau lors d’un rodéo du Nouvel An.

Cowboy Hue Mills, 25 ans, a été éjecté de l’animal quelques secondes seulement après être entré dans l’arène du Queensland, en Australie.

Hue Mills a été horriblement écrasé par l’énorme taureau après avoir été jeté quelques secondes après être entré dans l’arène Crédit : Facebook/usines de Hue

Des centaines de spectateurs ont regardé avec horreur le père se faire piétiner Crédit : Canal 7

Il avait parcouru plus de 100 miles depuis son domicile à Atholwood pour participer samedi au Warwick Show et au rodéo du Nouvel An de la Rodeo Society.

Mais la balade du taureau novice à laquelle assistaient des centaines de spectateurs s’est rapidement transformée en un spectacle terrifiant.

On dit que Hue a été brusquement “coupé” presque immédiatement après le début de sa performance.

Le taureau a ensuite violemment piétiné le père sans défense avec ses pattes arrière alors qu’il était allongé sur le sol dans l’arène bondée.

Un témoin a déclaré que cela “leur avait brisé le cœur en regardant” la tragédie se dérouler à quelques mètres d’eux.

Hue a subi de graves blessures à la poitrine après avoir été écrasé par l’animal imposant.

Malgré le port d’un équipement de protection, le cow-boy a subi des blessures graves et a été transporté d’urgence à l’hôpital de Warwick.

Il est malheureusement décédé peu de temps après de ses blessures, laissant derrière lui sa femme et son jeune fils dévastés.

La National Rodeo Association a rendu hommage au père tout en décrivant son choc face à la tragédie du Nouvel An.

Le président de la NRA, Jason Hall, a déclaré au Courier Mail : “Le concurrent est sorti à mi-chemin du trajet, les pattes du taureau sont tombées sur son dos.

“Cela n’avait pas l’air plus grave que tout ce qui se passe chaque semaine.”

Hue portait un casque ainsi qu’un gilet de protection au moment de l’incident.

“Mais ils sont évidemment pour aider à limiter toute blessure, cela ne peut évidemment pas empêcher que tout se passe”, a ajouté Hall.

“C’était un malheureux accident. L’équitation de taureau est un sport dangereux et tous ceux qui participent savent que c’est toujours une possibilité.”

La famille et les amis ont également rendu hommage au passionné de taureaux, le décrivant comme l’homme “le plus humble”.

L’un d’eux a écrit : “Dévasté pour sa famille. Repose en paix jeune homme.”

Un autre article poignant disait: “Une tragédie aussi choquante pour l’une des personnes les plus gentilles, les plus humbles et les plus honnêtes que j’aie jamais rencontrées.

“Sa personnalité terre-à-terre était celle que vous ne pouviez pas vous empêcher d’admirer et de vous efforcer de devenir une meilleure personne après l’avoir connu.”

Un troisième a ajouté: “” RIP vieux fils, tu as toujours été un sauvage, c’était génial de te connaître pendant le peu de temps que j’ai fait. “

Les fans de rodéo qui ont été témoins de l’horreur ont également partagé leur tristesse après avoir appris le décès de Hue.

L’un d’eux a déclaré: “Pensées pour la famille et les amis de cet homme courageux. Être témoin de cette tragédie m’a fait monter les larmes aux yeux et m’a brisé le cœur en regardant.”

Un autre a écrit : “En tant que DJ de cet événement, je suis profondément attristé… mes plus sincères condoléances à sa famille.

“Je tiens à remercier tous les bénévoles et les ambulanciers qui ont fait tout leur possible pour ce jeune cow-boy.”

Et un troisième a dit: “L’une des choses les plus tristes que j’aie jamais vues.”

Les organisateurs de l’événement en deuil ont annoncé leur intention de soutenir les proches au cœur brisé de Hue lors d’un rodéo junior organisé dimanche.

Ils ont appelé à des dons pour aider à payer ses funérailles et “tout soin à long terme pour la famille”.

Le président de la NRA, John Maher, a ajouté plus tard : “Nous souhaitons présenter nos condoléances à sa famille, ses amis et ses compagnons de route.

“Un homme qui perd la vie en pratiquant le sport qu’il aime est une si grande tragédie.”