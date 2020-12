Paolo Rossi a conduit l’Italie à la gloire de la Coupe du monde en 1982. Mark Leech / Hors-jeu / Getty Images

Paolo Rossi, la star de la campagne italienne à succès de la Coupe du monde 1982, est décédé à l’âge de 64 ans.

La mort de l’ancien attaquant de la Juventus et de l’AC Milan, qui a remporté le Ballon d’Or et le Soulier d’Or en 1982 et fait 48 sélections pour son pays, a été annoncée jeudi aux petites heures du matin par la chaîne de télévision italienne RAI Sport pour laquelle Rossi travaillait. comme un expert récemment.

Rossi a remporté deux titres de Serie A, une Coupe d’Europe et la Coppa Italia pendant quatre ans à la Juve, mais c’est son temps pour l’équipe nationale dont on se souvient le plus affectueusement, car ses six buts ont conduit l’Italie à la victoire en Espagne il y a 38 ans.