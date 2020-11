Paolo Gabriele, ex-majordome papal dans le scandale “ Vatileaks ”, décède à 54 ans

ROME – Paolo Gabriele, qui en tant que majordome du pape Benoît XVI a été reconnu coupable d’avoir divulgué des documents internes du Vatican aux médias d’information dans une violation extraordinaire du secret de l’Église – le soi-disant scandale Vatileaks – est décédé mardi à Rome. Il avait 54 ans.

Le Vatican a déclaré que sa mort, dans un hôpital, était survenue après une longue maladie. Il n’a pas précisé la cause.

M. Gabriele travaillait dans la maison papale depuis six ans lorsque, comme il l’a avoué en 2012, il a commencé à voler des documents confidentiels du Palais apostolique, la résidence ornée du pape, et à les transmettre à un journaliste italien, Gianluigi Nuzzi. M. Nuzzi, dans une émission de télévision et dans un livre, a utilisé les documents pour dénoncer le copinage et la corruption dans les murs secrets du Vatican.

Certaines lettres et notes de service faisaient allusion à des jeux de pouvoir entre factions rivales; d’autres ont suggéré une mauvaise gestion dans les départements du Vatican; d’autres encore portaient des allégations de corruption et de mauvaise gestion des finances au Saint-Siège. Ensemble, les fichiers dépeignaient une institution divisée et offraient une vision sombre de la politique du Vatican.

M. Gabriele a été arrêté deux semaines après la publication du livre de M. Nuzzi, «Sa Sainteté: Les documents secrets du pape Benoît XVI». Des centaines de documents photocopiés ont été trouvés dans l’appartement de M. Gabriele à l’intérieur de la Cité du Vatican. Il a passé près de deux mois dans une cellule de détention au Vatican avant d’être remis en résidence surveillée.