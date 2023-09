Paolo Di Canio : On m’a dit de « m’enfuir en Italie » après avoir poussé l’arbitre Paul Alcock

Paolo Di Canio dit qu’on lui a dit de « s’enfuir en Italie » après sa fameuse poussée sur l’arbitre Paul Alcock alors qu’il jouait pour Sheffield Wednesday.

L’Italien a bousculé l’officiel avec colère après avoir reçu un carton rouge lors d’un match de Premier League contre Arsenal en 1998, ce qui lui a valu une suspension de 11 matches.

Di Canio a déclaré au podcast Up Front with Simon Jordan qu’il avait été surpris par la réaction immédiate qu’il a rencontrée, mais admet qu’il méritait l’ampleur de la punition qu’il a reçue.

Di Canio a poussé Alcock alors qu’il jouait pour Sheffield mercredi contre Arsenal (Crédit image : Getty Images)

« Après ce match contre Arsenal dans le vestiaire, un membre du personnel des coulisses de Sheffield Wednesday est venu me voir et m’a dit : ‘fuis en Italie' », a déclaré Di Canio.

« Je n’aurais pas pu imaginer cette réaction, mais j’ai commencé à réaliser qu’avec les médias et les problèmes, je devais y aller. Je savais que j’avais fait quelque chose de très mal, mais je n’aurais pas pu imaginer l’ampleur que cela prendrait.

Il a poursuivi : « Je pense que l’interdiction que j’ai reçue était juste. En tant que footballeur, je serais égoïste et dirais que c’était trop et que cela n’aurait dû être qu’une suspension de trois matches, mais je dois penser en tant que sportif et je pense que c’était le bon message à envoyer.

L’Italien admet que la FA a eu raison de maintenir sa punition (Crédit image : Getty Images)

« Cela a envoyé un message aux autres pour leur dire qu’on ne peut tout simplement pas agir ainsi. S’ils m’avaient donné trois matchs qui auraient comparé ce que j’ai fait à un mauvais défi, cela n’aurait pas envoyé de vrai message.

« J’aurais les matches pour lesquels j’ai été suspendu en faveur d’une amende plus importante et j’ai essayé de demander cela. J’ai demandé à la FA de retirer cinq ou six matches de ma suspension et de m’imposer davantage d’amendes, mais ils s’y sont tenus et je pense que c’était la bonne chose à faire.

Di Canio s’adressait au William Colline podcast « Up Front avec Simon Jordan ».

Plus d’histoires d’Arsenal

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a fourni une mise à jour sur la forme physique de Declan Rice après son retrait contre Tottenham dimanche.

Thomas Partey pourrait faire pression pour un s’éloigner des Emirats en janvier à moins qu’il ne soit rassuré sur son avenir.

Et les preuves suggèrent que Arsenal est en fait meilleur cette saison qu’ils ne l’étaient en 2022/23.