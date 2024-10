Paolo Banchero de Magic cherche à dominer la troisième année, avec une « voix » et un jeu en constante évolution

Le temps est de mon côté, oui, il l’est…

ORLANDO, Floride — Mike Krzyzewski, comme toujours, n’a pas mâché ses mots.

« Quand j’étais à Duke, j’avais 18 ans », a déclaré Paolo Banchero mardi. « Et je me souviens que l’entraîneur K était juste sur moi, tout le temps, (à propos) d’utiliser ma voix, en tant que meilleur joueur et gars de l’équipe, vous devez parler. Vous ne pouvez pas rester silencieux. Tu ne peux pas jamais Soyez silencieux. Parce qu’en fin de compte, je suis un joueur au QI élevé, je vois très bien le jeu. Si je ne parle pas du jeu, cela ne rend pas service à tout le monde.

Banchero et le Magic d’Orlando sont allés si loin, et si vite, qu’il est difficile de se souvenir des remontrances de Krzyzewski il y a à peine trois ans, lorsque Banchero était parmi les dernières recrues de premier ordre que l’entraîneur K a obtenues pour les Blue Devils avant de prendre sa retraite. entraîneur chez Duke après 42 saisons à la barre. Banchero connaît donc la pression. Aimeriez-vous être un étudiant de première année et le meilleur joueur de la dernière équipe de Mike Krzyzewski ?

Duke a atteint le Final Four en 2022. Mais les Blue Devils a perdu le dernier match à domicile de l’entraîneur K au stade couvert Cameron. En Caroline du Nord. Et ils ont perdu en demi-finale nationale, au Caesars Superdome. En Caroline du Nord.

Alors oui, Banchero et le Magic ont perdu le septième match de leur série de premier tour à Cleveland au printemps dernier, après avoir mené les Cavaliers par 10 à la demie, piqué. Ça piquait énormément. Mais Banchero l’a déjà ressenti. Cet été, il a travaillé pour améliorer encore son jeu et son physique dans le but de faire d’Orlando l’une des quatre meilleures équipes de la Conférence Est cette saison. Le top quatre signifie l’avantage du terrain au premier tour, ce qui signifie qu’un match 7 au premier tour se déroulerait au Kia Center, plutôt que sur la route.

« Je ne pense pas qu’il y ait un seul domaine où vous dites : ‘Voici la prochaine étape' », a déclaré Jeff Weltman, président des opérations de basket-ball du Magic, à propos de son joueur vedette.

«Je pense qu’il s’agit simplement d’une croissance continue, sur et en dehors du terrain. Et je pense qu’il faut vraiment comprendre comment il peut utiliser ses capacités pour tirer parti du jeu et rendre ses coéquipiers meilleurs. Il a ses propres trucs qu’il veut améliorer. Je pense, nous le pensons, qu’il sera un excellent tireur à 3 points. Ce sera un gars qui se présentera fréquemment sur la ligne pendant qu’il soulèvera ses coéquipiers.

Aujourd’hui âgé de 21 ans, Banchero a fait sa première équipe All-Star la saison dernière, faisant suite à sa campagne de recrue de l’année 2022-23. Il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à mener son équipe en termes de buts, de rebonds et de passes décisives au cours d’une seule saison. Le Magic a suivi son exemple, remportant jusqu’à 47 victoires l’année dernière, deux saisons seulement après une fiche de 22-60. Il a continué à être une présence solide au milieu du poste, montrant qu’il pouvait commettre des fautes à un rythme rapide à son jeune âge (ses sept tentatives de lancer franc par match étaient 10e de la ligue la saison dernière, à égalité avec Damian Lillard) .

Et lors de sa première série éliminatoire, Banchero a encore amélioré son jeu. Tireur médiocre à 3 points (32 %) au cours de ses deux premières saisons régulières, Banchero a progressé dans la série de Cleveland, tirant à 40 % (16 sur 40) sur 3, les éclaboussant avec plus de confiance qu’il n’en avait jamais montré auparavant. Son taux d’utilisation, déjà élevé (29,2) en saison régulière, a été encore plus robuste (33,9) face aux Cavs.

L’ascension rapide de Banchero a aidé Orlando à devenir peut-être l’équipe avec le plafond le plus élevé de la ligue. Certes, il n’y a pas une équipe dans l’Est avec un parcours plus long au cours des cinq à sept prochaines années, avec autant de jeunes talents dans son effectif.

On peut faire valoir que le noyau d’Oklahoma City, dirigé par Shai Gilgeous-Alexander, 26 ans, flanqué de Chet Holmgren, 22 ans, Jalen Williams, 23 ans et Luguentz Dort, 25 ans, et qui comprend désormais Isaiah Hartenstein, 26 ans, est aussi bon, voire meilleur, que celui d’Orlando. Mais l’attaquant du Magic Franz Wagner a eu 23 ans en août, deux mois après le gardien Jalen Suggs. Le garde Cole Anthony a 24 ans. Le centre Wendell Carter Jr. a 25 ans. Et l’attaquant Jonathan Isaac, qui a mené la NBA la saison dernière en termes de plus-moins défensif estimé (4,1), a eu 27 ans jeudi.

Orlando est devenu une puissance défensive la saison dernière, terminant troisième de la ligue en termes de classement défensif, utilisant sa longueur et sa rapidité défensive pour étouffer les attaques adverses. La propre attaque du Magic est arrivée par à-coups au cours de la saison. Mais lors du sixième match contre Cleveland, Banchero, Wagner et Suggs ne sont devenus que le troisième trio de joueurs âgés de 22 ans ou moins à marquer 20 points ou plus dans le même match éliminatoire. (Le Thunder a eu deux sets de 22 ans et moins : Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden, et Durant, Westbrook et Serge Ibaka, tous deux au cours des séries éliminatoires de 2011.)

Le Magic, cependant, reste sobre quant à l’endroit où il se trouve.

« Nous n’avons encore rien fait », a déclaré Wagner.



Franz Wagner et Paolo Banchero sont les deux vedettes du jeune noyau d’Orlando. (Nathan Ray Seebeck / USA aujourd’hui)

Sur le terrain, Banchero a poursuivi son ascension offensive la saison dernière, répondant aux défis de l’entraîneur Jamahl Mosley d’être plus rapide dans ses décisions offensivement et de s’améliorer défensivement. Mais il reste encore beaucoup à faire. Banchero ne s’est classé que 102e de la ligue pour l’offensive estimée plus-moins, par Dunks & Threes. Il doit aller mieux hors du dribble et dans les pick-and-rolls.

Banchero a passé la majeure partie de l’été dans sa ville natale de Seattle, où son entraîneur personnel l’a accompagné, notamment en effectuant quelques circuits sur une pente connue localement sous le nom de « Colline des crises cardiaques. »

« Ce que j’ai réalisé lors des séries éliminatoires, c’est qu’il faut être en pleine forme et d’élite pour réaliser un parcours complet », a déclaré Banchero. « Après ce match 7, j’étais complètement épuisé. … Dans ma tête, je me dis que Cleveland va jouer à Boston dans deux jours. Si je me sens comme ça (après le premier tour), comment pourrais-je me remettre en question pour une autre série, encore deux ou trois séries supplémentaires si je veux aller jusqu’au bout ? Cela m’a fait réaliser que je devais être en meilleure forme, c’est donc tout mon été. J’ai travaillé sur mon corps trois ou quatre jours par semaine – parfois en soulevant, parfois en agilité, certains jours en conditionnement. J’essaie juste d’être dans la meilleure forme possible avant cette saison. Et évidemment, au fur et à mesure que la saison avance, j’essaie juste de rester cohérent avec mes habitudes, et une fois que vous arrivez aux séries éliminatoires, j’essaie juste d’avoir ce second souffle.

Mais le Magic devait également remédier à ses tristes tirs. Ils n’étaient que légèrement meilleurs derrière la ligne des 3 points la saison dernière (35,2 %) qu’ils ne l’étaient en 2022-23 (34,6 %). Banchero, Wagner, Suggs et Anthony descendent tous très bien, mais personne n’a espacé le sol comme une menace légitime venant des profondeurs.

Entrez Kentavious Caldwell-Pope, qui a quitté Nikola Jokić des Denver Nuggets, triple MVP de la ligue, pour signer cet été un contrat de 66 millions de dollars sur trois ans avec le Magic.

L’ailier vétéran a tiré à 38,5% ou mieux en profondeur au cours de chacune de ses cinq dernières saisons, affrontant LeBron James et Anthony Davis à Los Angeles et Jokić à Denver. Avec les Wizards de Washington en 2021-2022, Caldwell-Pope n’avait pas de coéquipier aussi redoutable en zone avant, mais a quand même réalisé 39 % de ses 3. Et à 31 ans, Caldwell-Pope est exactement le genre de vétéran grisonnant – avec deux anneaux – dont Orlando avait besoin pour compléter son jeune noyau. Le meneur vétéran Cory Joseph peut également organiser le Magic lorsque Banchero est sur le banc.

Banchero est un passeur plus que disposé. Mais maintenant, il a quelqu’un qui peut faire des dégâts lorsqu’il dessine des équipes doubles.

« Quand je parle à Paolo, il s’agit de son poste », a déclaré Caldwell-Pope. « Quand ils amènent deux (défenseurs), que voyez-vous ? Je lui dis toujours, si tu vois la passe, tu la fais. Si j’en amène deux, j’ai fait mon travail. Maintenant, mon homme est ouvert devant moi. Je dois faire cette passe au lieu de prendre une mauvaise décision en essayant de (dribbler) à travers deux. Plus il peut avoir de disparités, mieux il peut être. … Je lui disais plus tôt pendant qu’on jouait, si tu me vois dans le coin quand tu en parles en transition, je viens pour régler l’intensification (écran) pour vous. C’est simple, 101 juste là. Ou changer ou montrer, quoi qu’ils fassent, vous avez toujours tout ce côté pour vous et vous pouvez aller travailler.

La présence de Caldwell-Pope et de Joseph sur le terrain et dans les vestiaires « nous fait grandir un peu, je pense, avec deux gars plus âgés qui ont fait partie d’équipes de championnat », a déclaré Banchero.

« L’histoire de notre équipe, les deux premières années où j’étais ici, c’était d’avoir beaucoup de gars qui peuvent faire des jeux et descendre en descente, mais pas beaucoup de gars qui peuvent faire payer une défense en effectuant des tirs sur le périmètre. Je pense qu’avec KCP, ces petites fenêtres que vous devez exploiter parce que la défense se bouche, avec KCP là-bas, ces fenêtres s’ouvrent un peu plus. Et s’ils veulent continuer à boucher ces fenêtres, il suffit de le vaporiser sur lui, et c’est un coup facile pour lui.

En tant qu’équipe, la fenêtre de compétition d’Orlando s’ouvre en grand. Mais seulement si le Magic apprend du match 7 et avance dans des circonstances similaires la prochaine fois.

« Mon bureau est juste là », a déclaré Mosley, désignant le troisième étage du palais ridiculement somptueux et somptueux de 100 000 pieds carrés d’un centre d’entraînement d’Orlando à un pâté de maisons du Kia Center.

« C’est coincé au clip, 68-71, troisième quart-temps », a-t-il déclaré. « Franz commence à faire remonter le ballon, le passe à Markelle (Fultz). Je viens juste de le regarder. Un rappel. Pour apprendre et vraiment réfléchir, il faut le regarder. Il faut (encore) ressentir la piqûre. Mais tu ne sais pas harper. Il faut en tirer des leçons. Vous dites : « Ouais, c’était nul. Nous aurions dû gagner. Cent pour cent. Mais nous ne l’avons pas fait. Alors, maintenant, qu’allons-nous faire ? Et c’est la seule façon de devenir une grande équipe, c’est d’avoir des callosités.

L’amélioration interne cette saison exigera que les jeunes se sentent également mal à l’aise les uns avec les autres. Tout ne peut pas venir de Mosley, de son équipe ou de Caldwell-Pope. Les conversations difficiles au cours d’une longue saison sont parfois difficiles, surtout avec un groupe jeune et encore en pleine maturité. Mais Banchero, qui est évidemment en lice pour une prolongation de recrue à partir de la saison 2026-27, et Wagner, qui a obtenu la sienne (224 millions de dollars) en juillet, savent qu’ils devront faire entendre leur voix autant que leurs matchs seront vus.

« Honnêtement, c’est quelque chose dans lequel nous devons grandir », a déclaré Wagner. « Nous ne sommes pas des personnalités très extraverties, ni des crieurs de l’équipe. Mais à un moment donné, cela nous sera demandé, surtout les uns avec les autres. Nous avons beaucoup de respect les uns pour les autres. Nous aimons tous les deux vraiment jouer ensemble. Je pense que nous avons une excellente relation. Je pense que c’est le début, il suffit d’avoir confiance que lorsque vous vous demandez des comptes, l’autre personne sait que cela vient du bon endroit.

C’est quelque chose que Banchero a dû devenir en tant que pro. Même si cela lui a été inculqué par une légende du coaching.

« Cela vient juste du fait que, lors de votre première année, vous ne voulez pas trop en dire, parce que vous n’êtes même pas sûr de faire la bonne chose parfois », a déclaré Banchero. « Et je pense qu’au cours de ma deuxième année, je me suis amélioré, mais c’était des hauts et des bas. Cette année, (je veux être) juste une voix super cohérente pour notre équipe et pour le groupe. Quand je vois quelque chose, quand vous le dites, cela donne à tout le monde, que ce soit les gars avec qui vous jouez, vos entraîneurs, peu importe à qui vous le dites, cela leur donne une chance de prendre ce que vous avez dit et de s’adapter.

« Au lieu de le tenir, et maintenant la même chose continue, et vous perdez, vous perdez 10, 12 points, quoi qu’il en soit. Je pense que le simple fait d’être un leader cohérent et une voix cohérente va nous amener à un autre niveau.

(Photo du haut de Paolo Banchero : Jason Miller / Getty Images)