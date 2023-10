Paola Egonu : star du volleyball et défenseure du changement | Athlétisme

La sportive italienne évoque sa carrière, le racisme et l’importance de la fraternité dans le sport féminin.

À seulement 24 ans, la volleyeuse Paola Egonu domine le sport avec des records du saut le plus élevé, du service le plus rapide et de la vitesse de pointe.

Triple champion d’Europe et porte-drapeau des Jeux olympiques de Tokyo, le succès d’Egonu a généré un débat sur l’identité et la race. Née en Italie de parents nigérians, sa nationalité italienne a fait l’objet d’un examen constant, ce qui l’a amenée à dénoncer les problèmes raciaux de son pays.

De retour en Italie après une saison passée en Turquie, Egonu discute de son parcours et de sa mission pour conduire le changement dans le sport féminin et dans la société italienne avec l’animatrice Iman Amrani. Les réalisations d’Egonu défient les frontières et inspirent la transformation de son sport et de sa nation.