PANW, ESTE, NVDA, VMW, etc.

Découvrez les entreprises qui font les plus grands pas dans le commerce avant commercialisation :

Réseaux de Palo Alto — Le fournisseur de logiciels de sécurité a grimpé de 12,5 % après un battement de bénéfices après la clôture du marché vendredi. Le bénéfice ajusté par action du quatrième trimestre fiscal s’est établi à 1,44 $, dépassant les 1,28 $ attendus par les analystes interrogés par Refinitiv. Les revenus, cependant, ont été insuffisants.

Énergie de pierre de terre , Ressources permiennes — Earthstone a bondi de 7,5 % en précommercialisation après que Permian Resources a accepté d’acheter la société pétrolière et gazière dans une transaction entièrement en actions évaluée à environ 4,5 milliards de dollars, y compris la dette. Le Permien a chuté de 3,4 %.

Nvidia – Le principal fabricant de semi-conducteurs AI a gagné 2,6% avant la commercialisation après que HSBC a réitéré une note d’achat et relevé son prix cible. Les nouvelles prévisions de la banque impliquent plus de 80% de hausse par rapport à la clôture de vendredi. Baird a également nommé Nvidia parmi les meilleurs choix du week-end, notant qu’avec l’élan de l’IA fonctionnant à plein régime, Nvidia continuera de bénéficier d’une demande plus élevée.

Technologies de sécurité Napco – Les actions ont chuté de près de 36% après que le fabricant et concepteur de solutions de sécurité scolaire a révélé vendredi après la commercialisation qu’un audit avait trouvé des erreurs dans les états financiers des trimestres fiscaux se terminant en septembre, décembre et mars. Le bénéfice brut, le bénéfice d’exploitation et le bénéfice net de chaque période ont été surestimés, a déclaré Napco.

XPeng – XPeng a bondi de près de 6% après que Bank of America a amélioré ses actions pour acheter à partir du neutre, citant une amélioration des perspectives pour le constructeur chinois de véhicules électriques grâce à son partenariat avec Volkswagen et à l’amélioration de la structure des coûts.

Tesla – Le fabricant de véhicules électriques a gagné environ 3%, après avoir perdu plus de 11% la semaine dernière au milieu des nouvelles de baisses de prix sur les stocks existants de Model S et Model X en Chine.

VMware – Les actions ont grimpé de 5,2% avant l’ouverture lundi après Broadcom a déclaré avoir reçu l’approbation finale de la transaction de l’Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni pour l’acquisition de la société de cloud computing. Broadcom s’attend à d’autres approbations réglementaires requises avant le 30 octobre. Broadcom était en hausse de 0,9 % en précommercialisation.

Farfetch – Les actions ont augmenté de plus de 2% lundi avant la commercialisation, après avoir plongé de 45% vendredi. Les actions de la plate-forme de mode de commerce électronique ont chuté après que les revenus du deuxième trimestre ont été inférieurs aux attentes. Les prévisions de revenus de la société pour l’ensemble de l’année étaient également plus faibles que les analystes ne l’avaient estimé.

