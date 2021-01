Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Les chaussons sont super confortables et super, mais le problème est que la plupart d’entre eux ne peuvent pas vraiment sortir. Nous ne sommes pas contre les porter dans la cour ou au service au volant, mais c’est juste que d’un point de vue pratique, vous les ruinerez si vous le faites. Alors entrez chaussons avec semelle en forme de chaussure.

Nous sommes fans des options ci-dessous de Ugg, Dolce Vita et plus de nos marques préférées parfaitement adaptées pour être portées à l’extérieur.