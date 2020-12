CHARLOTTE, Caroline du Nord: Les Panthers devraient être sans demi-offensif Christian McCaffrey et Brian Burns pour le match de dimanche contre Washington.

L’entraîneur des Panthers, Matt Rhule, a déclaré que les deux joueurs avaient des doutes après avoir manqué l’entraînement mercredi. Le demi de coin Troy Pride (hanche) est également douteux et le plaqueur gauche Russell Okung (mollet) a raté l’entraînement.

Les Panthers (4-10) ont été éliminés des éliminatoires. Cependant, Washington peut conclure le NFC East avec une victoire contre les Panthers combinée à une victoire de Baltimore sur les Giants de New York.

Burns, qui mène la Caroline avec huit sacs, s’est blessé au genou la semaine dernière au quatrième quart contre Green Bay.

Rhule a déclaré que ne pas l’avoir dans l’alignement change vraiment notre défense.

Nous avons eu beaucoup de succès dans notre package à trois down (joueurs de ligne) auquel Brian peut accéder simplement en se levant et en sortant, a déclaré Rhule. Nous serons donc un peu plus traditionnels et jouerons davantage le truc à quatre contre (joueurs de ligne) contre Washington.

Rhule visait cette semaine le retour potentiel de McCaffrey d’une blessure à la cuisse. Il a dit qu’il n’avait pas complètement exclu McCaffrey, mais qu’il aimerait le voir pratiquer quelque chose que McCaffrey n’a pas été capable de faire depuis une défaite le 8 novembre à Kansas City.



