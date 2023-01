L’avenir de Steve Wilks est incertain après que les Panthers ont choisi d’embaucher Frank Reich comme nouvel entraîneur-chef

L’ancien entraîneur-chef par intérim des Panthers de la Caroline, Steve Wilks, est “déçu, mais pas vaincu” de ne pas avoir décroché le poste d’entraîneur-chef à plein temps de l’équipe.

Les Panthers ont annoncé jeudi qu’ils avaient accepté d’embaucher Frank Reich comme nouvel entraîneur-chef.

“Le soleil s’est levé ce matin et par la grâce de Dieu, moi aussi”, a déclaré Wilks dans un tweet vendredi. “Beaucoup de gens ne sont pas faits pour ça, mais je sais ce que cela signifie de persévérer et d’aller jusqu’au bout.”

Wilks a remercié les joueurs, les entraîneurs et le personnel pour leur dévouement, affirmant qu’il était fier de représenter sa ville natale de Charlotte.

Wilks a ajouté: “Je souhaite le meilleur à Frank Reich”.

Le tweet de Wilks est intervenu moins de 24 heures après que son avocat Douglas Wigdor a critiqué les Panthers pour leur décision de ne pas embaucher Wilks, qui est allé 6-6 en tant qu’entraîneur par intérim de la Caroline en 2022 après avoir remplacé le congédié Matt Rhule lors de la sixième semaine.

Les Panthers ont interviewé Wilks, qui est noir, deux fois pour le poste avant de s’installer sur Reich.

“Nous sommes choqués et troublés qu’après le travail incroyable que l’entraîneur Wilks a fait en tant qu’entraîneur par intérim, notamment en ramenant l’équipe en lice pour les séries éliminatoires et en obtenant le soutien des joueurs et des fans, qu’il ait été écarté du poste d’entraîneur-chef par David Tepper. “, a déclaré Wigdor dans un e-mail.

“Il y a un problème de race légitime dans la NFL, et nous pouvons vous assurer que nous aurons plus à dire dans les prochains jours.”

Les Panthers ont déclaré que l’équipe aurait ses premières remarques publiques lorsque Reich sera présenté lors d’une conférence de presse mardi.

Wilks n’a fait aucune mention dans son tweet de la question de savoir si les Panthers seront ajoutés à un procès en cours alléguant des pratiques d’embauche raciales par la NFL et certaines équipes. Il y a près d’un an, Wilks s’est joint au procès de Brian Flores dans le but d’attirer l’attention sur le manque d’entraîneurs en chef noirs dans la NFL.

“Lorsque l’entraîneur Flores a intenté cette action, je savais que je me devais, ainsi qu’à tous les entraîneurs et aspirants entraîneurs noirs de la NFL, de me tenir à ses côtés”, a déclaré Wilks dans un communiqué par l’intermédiaire de son avocat en février dernier.

“Ce procès a jeté un nouvel éclairage important sur un problème dont nous savons tous qu’il existe, mais que trop peu sont prêts à affronter. Les entraîneurs et candidats noirs devraient avoir exactement la même capacité à devenir employés et à rester employés que les entraîneurs et candidats blancs. “

Plusieurs joueurs des Panthers ont déclaré après la fin de la saison régulière qu’ils voulaient que Wilks revienne en 2023, y compris le secondeur de longue date Shaq Thompson qui a suggéré que les joueurs voulaient avoir une réunion avec Tepper pour donner leur avis sur la situation d’entraînement et apporter leur soutien à Wilks.

On ne sait pas si cette réunion a eu lieu.

L’avenir de Wilks reste incertain, bien que les rivaux de la NFC South Atlanta Falcons auraient exprimé leur intérêt à faire de Wilks leur nouveau coordinateur défensif.

