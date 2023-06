Panthers contre Golden Knights: cotes de la finale de la Coupe Stanley de la LNH, cotes du MVP Conn Smythe, calendrier

Une chose est sûre avant la finale de la Coupe Stanley de la LNH, soit les Panthers de la Floride ou les Golden Knights de Vegas hisseront le calice de Lord Stanley pour la première fois.

Les surprenantes Panthers – la troisième tête de série n ° 8 à atteindre la finale – jouent pour la Coupe pour la deuxième fois depuis leur arrivée dans la ligue en 1993. L’Avalanche du Colorado a balayé les Panthers en 1996.

Les Golden Knights, un ajout récent à la LNH (rejoint en 2017), ont atteint la finale lors de leur saison inaugurale, mais ont perdu en cinq matchs contre les Capitals de Washington.

Vegas est la tête de série de la Conférence Ouest avec 111 points en saison régulière, 19 de plus que la Floride.

Le match 2 aura lieu lundi soir à Las Vegas. Le match 7, si nécessaire, est prévu pour le 19 juin à Las Vegas.

GAGNANT DE LA SÉRIE

Chevaliers d’or (-1,5) : -118 (misez 10 $ pour gagner 18,47 $ au total)

Panthères (+1,5) : -118 (misez 10 $ pour gagner 18,47 $ au total)

SAISON RÉGULIÈRE EN TÊTE À TÊTE

12 janvier : à Golden Knights 4, Panthers 2

7 mars : à Panthers 2, Golden Knights 1

Horaires, partitions de la série (tous les horaires à 20h30 HE, TV TNT) :

Jeu 1 : Chevaliers d’Or 5, Panthères 2

Jeu 2 : Panthers aux Golden Knights, lundi

Jeu 3 : Golden Knights à Panthers, jeudi

Jeu 4 : Golden Knights à Panthers, samedi

Jeu 5 : Panthers aux Golden Knights, le 13 juin *

Jeu 6 : Golden Knights à Panthers, 16 juin *

Jeu 7 : Panthers à Golden Knights, 19 juin *

* = si nécessaire

Les Panthers visent à devenir la deuxième tête de série n ° 8 à remporter la Coupe Stanley sous le format actuel, rejoignant les Kings de Los Angeles (2012).

La Floride n’est pas un coup de chance après s’être ressaisie d’un déficit de 3-1 au premier tour pour évincer les Bruins de Boston – le grand favori pour tout gagner en début de séries éliminatoires – puis avoir battu les Maple Leafs de Toronto en demi-finale de conférence en cinq matchs.

Vegas a utilisé une solide seconde mi-temps pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Les Golden Knights avaient une fiche de 29-18-4 et sur un dérapage de quatre matchs avant la pause des étoiles.

Vegas a remporté cinq matchs de suite après la pause en route vers le titre de la division Pacifique.

À l’approche de la saison, Vegas (+2500) avait beaucoup plus de chances de remporter la Coupe que les Panthers (+900). La Floride était à +11000 après avoir pris du retard sur Boston 3-1 au premier tour.

Voici les 10 derniers vainqueurs de la Coupe Stanley :

2022 : Avalanche du Colorado

2021 : Lightning de Tampa Bay

2020 : Lightning de Tampa Bay

2019 : Blues de Saint-Louis

2018 : Capitales de Washington

2017 : Penguins de Pittsburgh

2016 : Pingouins de Pittsburgh

2015 : Blackhawks de Chicago

2014 : Kings de Los Angeles

2013 : Blackhawks de Chicago

CHANCES DU TROPHÉE CONN SMYTHE

Qui remportera le trophée Conn Smythe en tant que joueur le plus précieux de son équipe lors de ces séries éliminatoires?

Voici les sept favoris des parieurs avant la finale de la Coupe Stanley :

Sergei Bobrovsky, gardien des Panthers : +200 (misez 10 $ pour gagner 30 $ au total)

Jack Eichel, centre Golden Knights : +375 (misez 10 $ pour gagner 47,50 $ au total)

Matthew Tkachuk, ailier droit des Panthers : +375 (misez 10 $ pour gagner 47,50 $ au total)

Jonathan Marchessault, ailier droit Golden Knights : +600 (misez 10 $ pour gagner 70 $ au total)

William Karlsson, centre des Golden Knights : +600 (misez 10 $ pour gagner 70 $ au total)

Adin Hill, gardien des Golden Knights : +1000 (misez 10 $ pour gagner 110 $ au total)

Mark Stone, ailier droit des Golden Knights : +2000 (misez 10 $ pour gagner 210 $ au total)

CONN SMYTHE GAGNANTS DEPUIS 2013

2022 Cale Makar, défenseur de l’Avalanche

2021 Andrei Vasilevskiy, gardien du Lightning

2020 Victor Hedman, défenseur du Lightning

2019 Ryan O’Reilly, Centre des Blues

2018 Alexander Ovechkin, ailier gauche des Capitals

2017 Sidney Crosby, centre des Penguins

2016 Sidney Crosby, centre des Penguins

2015 Duncan Keith, défenseur des Blackhawks

2014 Justin Williams, ailier droit des Kings

2013 Patrick Kane, ailier droit des Blackhawks

2012 Jonathan Quick, gardien des Kings

