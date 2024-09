PANTER, Rita Aurora Marie – Avis de décès de Kelowna

Rita Aurora Marie Panter (Giesbrecht) est décédée subitement à l’âge de 94 ans le 25 août 2024 à Kamloops, en Colombie-Britannique. Née à Legal, en Alberta, elle était l’aînée des trois enfants d’Ervin et Edna Demers. Rita a été précédée dans la mort par ses deux parents et son frère, Bob.

Rita est rappelée avec amour par son plus jeune frère, Phil, ses six enfants : Dennis (Barbara), Sharon, Doug (Lucy), Roxi (Jim), Kevin (Patti), Brad, 9 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants.

Rita a raconté de nombreuses histoires merveilleuses sur son enfance à Legal. Petite fille, elle se souvenait d’avoir « soulevé des gerbes de blé » pendant la moisson dans la ferme de son grand-père, d’avoir marché et souvent monté le cheval de course de son père à travers les champs pour aller à l’école, et d’avoir parlé des hivers extrêmement froids du centre de l’Alberta. À l’âge de 14 ans, ses parents ont déménagé à North Vancouver, où elle a fréquenté l’école secondaire de North Vancouver. Elle parlait souvent du fait qu’elle n’avait pas pu être la reine de mai parce qu’elle avait attrapé la varicelle. Sa meilleure amie a pris la relève.

Rita restera dans les mémoires comme une collectionneuse passionnée de timbres et pour son amour de l’artisanat. Tout au long de sa vie, Rita a accumulé plus d’un million de timbres, tous étiquetés et tarifés. Elle avait une mémoire incroyable et était capable de regarder un timbre et de dire s’il faisait ou non partie de sa collection. À la fin des années 1960, Rita a ouvert Williams Lake Hobbycraft. Ce n’est que dans ses dernières années que sa collection de timbres, le tricot, le crochet et l’artisanat ont été relégués au second plan par la fabrication de cartes de vœux.

Rita adorait les activités de plein air, en particulier la pêche avec ses fils Doug et Kevin. Elle excellait aux jeux de cartes et de société, au grand dam de ses amis de Greenfield Place. Son jeu préféré était le cribbage.

Rita était douée dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse de bricoler, d’être collectionneuse ou de jouer au bingo et à des jeux. Mais surtout, elle était une fille, une sœur et une mère merveilleuse.