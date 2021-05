Depuis que la pandémie de Covid-19 est apparue, la plupart des organisations à travers le monde ont fourni du travail à domicile à leurs employés dans l’intérêt de leur santé et de leur sécurité. C’est devenu la nouvelle norme. Maintenant, la plupart des gens redoutent d’aller au bureau à l’avenir, car ils trouvent qu’il est beaucoup plus facile de travailler dans le confort de leur maison en plus d’être moins à risque d’être infectés.

Vendredi, l’industriel Harsh Goenka s’est rendu sur Twitter pour partager les réflexions des gens sur le retour à leur bureau. Il a posté une photo d’un graphique à secteurs qui expliquait les raisons pour lesquelles il ne s’était pas rendu au bureau. Alors que certains ont cité des raisons sérieuses comme ils voulaient être avec leur famille, étaient «plus productifs» lorsqu’ils étaient chez eux et ne voulaient pas «perdre de temps dans la circulation», d’autres ont donné une drôle de réponse. Celles-ci incluent des réponses comme le bonheur de ne pas rencontrer et saluer leurs collègues. La majorité des internautes, cependant, ont cité le port de «pantalons larges» comme la raison pour laquelle ils ne voulaient pas retourner au bureau.

Peu de temps après que le président du groupe RPG a partagé le tweet, celui-ci est devenu viral. Le message a reçu plus de 1 200 likes et plusieurs retweets. Beaucoup de ses abonnés ont également laissé tomber des points de vue intéressants dans la section commentaires de l’article.

Alors qu’un utilisateur de médias sociaux ne savait pas où se trouvaient ses chaussures et ses vêtements, l’autre pensait que ses vêtements ne lui iraient pas après avoir passé plus d’un an à la maison.

Je ne sais pas si mon pantalon me va maintenant. ;)) – Kiran Kumar (@kiranreliable) 20 mai 2021

Un internaute a pris une longueur d’avance pour demander aux employeurs de permettre à leurs employés de se rendre dans les bureaux sans pantalon.

Veuillez autoriser les employés sans pantalon – Amitabh (@AmitabhYad) 20 mai 2021

Outre les pantalons larges, une femme a également mentionné que le port de chaussures «inconfortables» était également une raison pour ne pas vouloir aller au bureau.

Et des chaussures inconfortables. – Isabella Moser (@Veggievedah) 20 mai 2021

Certains autres internautes étaient également d’accord avec les raisons énumérées dans le graphique à secteurs.

Je me souviens de la vidéo de cette fille qui est devenue virale il y a quelque temps. En bref, son message était «Ab na ho payega» Simple! 😀— vishesh nigam (@visheshdelhi) 20 mai 2021

Goenka est très actif sur les réseaux sociaux et partage souvent des messages pleins d’esprit et inspirants avec ses fans.

Mots-clés: Harsh Goenka, Covid-19, RPG Group, Work from Home, Office

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici