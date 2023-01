Pantalon Rishabh Merci "Deux héros" Qui l’a aidé après un accident de voiture

Rishabh Pant, gardien de guichet de Star India, a exprimé lundi sa gratitude à Rajat Kumar et Nishu Kumar, les jeunes qui l’ont aidé après avoir rencontré un accident de voiture et ont veillé à ce qu’il atteigne l’hôpital en toute sécurité, les qualifiant de “deux héros”. Rishabh s’est rendu sur Twitter et a publié une photo de ces deux personnes debout avec sa mère. “Je n’ai peut-être pas été en mesure de remercier tout le monde individuellement, mais je dois remercier ces deux héros qui m’ont aidé lors de mon accident et ont veillé à ce que j’arrive à l’hôpital en toute sécurité. Rajat Kumar & Nishu Kumar, merci. Je serai éternellement reconnaissant et endetté”, a tweeté Pant.

Plus tôt dans la journée, Pant a remercié tous ses fans et sympathisants pour leur soutien et leurs bons vœux alors qu’il continue de recevoir des soins après avoir eu un accident de voiture l’année dernière.

Pant a déclaré que son opération avait réussi et que son “chemin vers la guérison” avait commencé. Il a également remercié le Board of Control for Cricket in India (BCCI) et les autorités gouvernementales pour leur “soutien incroyable”.

“Je suis humble et reconnaissant pour tout le soutien et les bons voeux. Je suis heureux de vous faire savoir que ma chirurgie a été un succès. Le chemin de la guérison a commencé et je suis prêt à relever les défis à venir. Merci à @BCCI, @JayShah et les autorités gouvernementales pour leur incroyable soutien”, a tweeté Pant.

“Du fond du cœur, je tiens également à remercier tous mes fans, coéquipiers, médecins et kinés pour vos aimables paroles et vos encouragements. Au plaisir de vous voir tous sur le terrain. #reconnaissant #béni”, a ajouté Pant dans un autre tweet.

Notamment, Pant devrait être hors de combat du terrain de cricket pendant la majeure partie de 2023 et devrait manquer un certain nombre de compétitions majeures, y compris l’IPL.

Selon une mise à jour médicale fournie à la BCCI à propos de Pant, qui a survécu à l’horrible accident du 30 décembre, Pant a déchiré les trois ligaments clés de son genou. Deux d’entre eux ont déjà subi une reconstruction et la chirurgie du troisième est prévue dans six semaines, selon ESPNcricinfo.

En conséquence, Pant manquera probablement au moins six mois d’action, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur ses chances d’être sélectionné pour la Coupe du monde ODI, qui se tiendra en Inde en octobre-novembre.

Pant avait subi avec succès une opération au genou plus tôt en janvier.

