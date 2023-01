Pant To Miss Australia Test Series, 3-Way Race pour son remplaçant: rapport

L’étendue de la déchirure ligamentaire de Rishabh Pant, après son horrible accident de voiture, reste à déterminer, mais si l’on en croit les sources de la BCCI, il devrait manquer la prochaine série de quatre tests contre l’Australie. L’absence de Pant du cricket compétitif pourrait être prolongée et il serait même prématuré de se concentrer sur une date à ce stade, et par conséquent, l’un des plus grands défis pour le nouveau comité de sélection sera de sélectionner les deux gardiens-batteurs. pour le Trophée Border-Gavaskar.

La place du gardien de guichet Indian Test est maintenant soudainement à gagner et cela pourrait être une course intéressante à trois chevaux entre la doublure actuelle de Pant, Kona Bharat, le deuxième gardien de l’Inde A, Upendra Yadav, et le spécialiste de la balle blanche, Ishan Kishan, lorsque la série Test commence à Nagpur. à partir du 9 février.

Le jeune homme de 25 ans a perdu le contrôle de sa voiture Mercedes alors qu’il conduisait de Delhi à Rourkee vendredi matin et a heurté le mur près de Mohammadpur Jat dans la région de Manglaur. Il a d’abord été transporté d’urgence dans un établissement médical local, mais il est actuellement soigné à Max Dehradun pour de multiples blessures.

Alors que les rapports de radiographie et de tomodensitométrie ont exclu toute fracture, blessure au cerveau ou à la colonne vertébrale, la déchirure ligamentaire multiple de son genou et de sa cheville le maintiendra certainement à l’écart pendant une longue période. Cela peut prendre entre deux et six mois selon le degré de déchirure du ligament.

“Il a un gonflement important, donc l’IRM de la cheville et du genou n’a pas encore été réalisée. Une fois qu’il sera suffisamment en forme pour voyager, il viendra à Mumbai où il sera sous la direction du médecin agréé du conseil d’administration, Dinshaw Pardiwala”, a déclaré une source de la BCCI à PTI sur le condition d’anonymat.

Le nouveau comité de sélection aura effectivement trois choix. Les deux gardiens de l’Inde A, Bharat et Upendra, font tout de suite partie de l’équipe principale ou un gaucher fringant comme Kishan pourrait faire la coupe.

Dans le cas de Sanju Samson et Kishan, les deux n’ont pas conservé le trophée Ranji pour le Kerala et le Jharkhand respectivement.

Techniquement, Bharat étant le deuxième gardien de l’équipe Test pourrait faire ses débuts à Nagpur mais, dans l’ensemble, Upendra est bien meilleur. Il est un bon gardien et un frappeur propre avec une moyenne de 45 plus.

Cependant, dans le cas de Pant, il existe un facteur X que Bharat ou Upendra, bien qu’ils soient de bons interprètes, ne possèdent pas.

Ishan ou Sanju sont de meilleurs choix après avoir déjà géré les pressions du cricket international, mais les deux regretteront désormais de remettre les gros gants à Kumar Kushagra et Ponnan Rahul, respectivement.

