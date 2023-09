Panos Panay, parrain de la surface, quitte Microsoft

Panos Panay, directeur produit de Microsoft et responsable du développement de Surface et de Windows 11, a quitté l’entreprise après 19 ans.

Microsoft a annoncé lundi le départ de Panay par courrier électronique. Auparavant, il dirigeait l’équipe Windows et appareils de l’entreprise.

« Merci, Panos, pour votre impact sur nos produits, notre culture, notre entreprise et notre industrie au cours des deux dernières décennies. Je suis reconnaissant pour votre leadership, votre soutien et tout ce que vous avez fait pour Microsoft et nos clients et partenaires », » a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Panay tweeté Lundi à propos de sa décision de quitter l’entreprise.

« Après 19 années incroyables chez Microsoft, j’ai décidé de tourner la page et d’écrire le prochain chapitre », a-t-il déclaré. « Je serai éternellement reconnaissant pour mon séjour chez Microsoft et pour les personnes extraordinaires avec qui j’ai eu l’honneur de créer des produits. »

Panay a commencé à travailler sur la Surface en 2008. L’idée à l’époque était que Microsoft dispose de son propre matériel tactile pour coïncider avec la sortie de Windows 8, qui utilisait des commandes tactiles. Depuis son lancement initial en 2012, Panay est le visage de la Surface, présentant régulièrement les dernières itérations via des événements Microsoft.

Yusuf Medhi, vice-président de l’entreprise et directeur du marketing grand public, reprend les fonctions de Panay au sein de l’équipe Windows.

Le départ de Panay intervient quelques jours avant le salon de Microsoft le 21 septembre. La société a déclaré que l’événement présenterait de nouveaux produits et ses dernières innovations en matière d’intelligence artificielle.