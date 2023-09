Panos Panay, parrain de la Surface, quitte Microsoft pour Amazon

Panos Panay, directeur produit de Microsoft et responsable du développement de Surface et de Windows 11, a quitté le géant de la technologie après 19 ans d’activité le 18 septembre. Amazon a confirmé mercredi que Panay rejoindrait son entreprise en octobre.

Microsoft a annoncé le départ de Panay la semaine dernière par courrier électronique. Auparavant, il dirigeait l’équipe Windows et appareils de l’entreprise.

« Merci, Panos, pour votre impact sur nos produits, notre culture, notre entreprise et notre industrie au cours des deux dernières décennies. Je suis reconnaissant pour votre leadership, votre soutien et tout ce que vous avez fait pour Microsoft et nos clients et partenaires », » a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Panay a tweeté le même jour de sa décision de quitter l’entreprise.

« Après 19 années incroyables chez Microsoft, j’ai décidé de tourner la page et d’écrire le prochain chapitre », a-t-il déclaré. « Je serai éternellement reconnaissant pour mon séjour chez Microsoft et pour les personnes extraordinaires avec qui j’ai eu l’honneur de créer des produits. »

Panay n’a pas indiqué où il travaillerait ensuite, mais Bloomberg a rapporté pour la première fois que l’ancien dirigeant de Microsoft se dirigerait vers Amazon.

Amazon a déclaré dans un article de blog Mercredi, Panay dirigera l’équipe des appareils et services de l’entreprise. Il commencera à travailler dans l’entreprise fin octobre.

Panay a commencé à travailler sur la Surface en 2008. L’idée à l’époque était que Microsoft dispose de son propre matériel tactile pour coïncider avec la sortie de Windows 8, qui utilisait des commandes tactiles. Depuis son lancement initial en 2012, Panay est le visage de la Surface, présentant régulièrement les dernières itérations lors des événements Microsoft.