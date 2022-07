pannes de Rogers partout au Canada | Nouvelles de CTV

Une panne massive du réseau de Rogers cause des problèmes aux clients partout au Canada qui ont signalé des problèmes avec les services mobiles et la connectivité Internet. La panne affecte également les services bancaires, les bureaux des passeports et l’application ArriveCAN du Canada.

Dans une déclaration par courriel envoyée à CTVNews.ca, Rogers a confirmé que les pannes affectent actuellement ses réseaux filaires et sans fil.

“Nous subissons actuellement une panne sur nos réseaux filaires et sans fil et nos équipes techniques travaillent dur pour rétablir les services le plus rapidement possible”, a déclaré vendredi un porte-parole.

Bien que la raison de la panne soit encore inconnue, la société de télécommunications s’est excusée pour les interruptions du réseau et a assuré que de nouvelles mises à jour seraient fournies.

“Au nom de nous tous chez Rogers, nous nous excusons sincèrement auprès de nos clients, et nous continuerons de vous tenir au courant car nous avons plus d’informations à partager, y compris quand nous prévoyons que le service sera rétabli.”

Dans une déclaration à CTV News, Bell a déclaré que “son réseau fonctionne correctement, mais les clients de Bell peuvent rencontrer des problèmes lorsqu’ils essaient d’appeler ou d’envoyer des SMS aux abonnés de Rogers. Les appels et les SMS entre les clients de Bell ou vers d’autres fournisseurs ne sont pas affectés”. Bell est la société mère de CTV.

Telus a publié une déclaration similaire, tweetant “La panne de réseau affectant les clients de Rogers n’a pas d’impact sur Internet, la téléphonie résidentielle ou l’infrastructure sans fil de TELUS.”

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déclaré que certains voyageurs avaient eu des problèmes pour soumettre leurs documents de voyage via l’application ArriveCAN. Il est conseillé aux voyageurs de fournir des copies papier de leur preuve de vaccination et des détails de leur voyage via le formulaire de coordonnées du voyageur.

“Pendant la durée de la panne, les voyageurs concernés sont tenus de soumettre leurs informations à l’aide du formulaire de coordonnées du voyageur, à remplir avant l’arrivée à la frontière s’ils ne peuvent pas les soumettre via ArriveCAN”, L’ASFC a déclaré dans un tweet.

D’autres services gouvernementaux ont également été touchés, car Service Canada et Agence du revenu du Canada ont signalé des pannes de leurs lignes téléphoniques.

Service Canada a déclaré dans un tweet que certains centres d’appels rencontraient des problèmes de réseau, y compris les bureaux des passeports, qui étaient débordés depuis des semaines en raison des arriérés de délivrance et de renouvellement des passeports à travers le pays.

Veuillez noter que la panne actuelle de Rogers affecte certains centres d’appels et bureaux, y compris les bureaux des passeports. Nous mettrons à jour ici une fois résolu. Merci. — Service Canada (@ServiceCanada_E) 8 juillet 2022

Le traqueur de service en ligne istheservicedown.ca a signalé des problèmes de la société de télécommunications depuis 4 h 40 HE. avec les premiers rapports d’interruptions de réseau provenant de l’Ontario.

Le système de paiement du transport en commun de la province Metrolinx a signalé des problèmes avec le paiement des tarifs par cartes de débit et de crédit, car le service bancaire Interac a déclaré dans un communiqué que leurs services en ligne avaient également été affectés.

“Il y a actuellement une panne de communication à l’échelle nationale avec un fournisseur de réseau qui a un impact sur la disponibilité des services INTERAC”, Interac a tweeté vendredi.