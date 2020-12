AT&T a confirmé qu’une de ses installations avait été endommagée lors de ce que les autorités appellent une explosion «intentionnelle» au centre-ville de Nashville, Tennessee, au milieu de rapports faisant état de pannes de communication de masse et de services 911 dans plusieurs États.

Le géant des télécommunications a refusé de dire à quel point les pannes étaient étendues, mais a confirmé que l’un de ses bâtiments, abritant des équipements de réseau de central téléphonique, était « affecté » par l’explosion, provoquant « certains » les interruptions de service.

«Nous sommes en contact avec les forces de l’ordre et travaillons aussi rapidement que possible pour rétablir le service pour certains clients à Nashville et dans les environs. Cela est dû aux dommages causés à nos installations par l’explosion de ce matin ». l’entreprise m’a dit sur Twitter.

Aussi sur rt.com « Cette zone doit être évacuée maintenant »: la vidéo CCTV de l’explosion de Nashville capture un son effrayant AVERTISSEMENT avant l’explosion dévastatrice

Plusieurs agences d’application de la loi à travers le Tennessee, le Kentucky et l’Alabama ont rapporté que leurs systèmes 911 étaient en panne à la suite de l’explosion, notamment Murfreesboro, Knox County, Muscle Shoals et Madison County, selon les médias locaux.

Les problèmes de télécommunications à la suite de l’explosion ont également contraint la Federal Aviation Administration à interrompre temporairement les vols au départ de l’aéroport international de Nashville.

Alors que la police a déclaré que l’explosion était clairement « intentionnel, » il reste difficile de savoir s’il ciblait spécifiquement l’infrastructure AT&T. En plus d’endommager l’une des installations de l’entreprise, l’explosion s’est également produite à un pâté de maisons de la tour AT&T de Nashville, familièrement connue sous le nom de Batman Building.

L’explosion a secoué Nashville le matin de Noël, vers 6h30, heure locale. L’explosion a apparemment été précédée par un message préenregistré effrayant par haut-parleur qui comptait à zéro, tout en avertissant quiconque à portée de voix d ‘«évacuer maintenant».

Aussi sur rt.com L’explosion de Nashville était « un acte intentionnel » – police

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!